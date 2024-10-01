Samanyolu Haber /Dünya / ABD seçimlere kilitlendi: İşte anketlerde son durum /01 Ekim 2024 09:34

ABD seçimlere kilitlendi: İşte anketlerde son durum

ABD, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. ABD ilk kadın başkanını mı seçecek yoksa ikinci bir Donald Trump iktidarına yeşil ışık mı yakacak?

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ABD, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. 2020 seçimlerinin rövanşı olarak tasvir edilen seçim, Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklemesiyle boyut değiştirdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre ABD ilk kadın başkanını mı seçecek, yoksa ikinci bir Donald Trump iktidarına yeşil ışık mı yakacak?

Seçim günü yaklaştıkça anketlerin nabzını yoklayacağız ve Beyaz Saray'a giden yolda seçim kampanyalarının etkilerini gözlemleyeceğiz.

Ulusal anketlerde kim önde?
Demokrat Parti adayı Harris, adaylığını duyurduğu Temmuz'un sonundan bu yana ulusal anketlerde Cumhuriyetçi Parti adayı Trump'ın önünde.

Aşağıdaki grafikler, güncel oranların en yakın sayıya yuvarlanmış halini gösteriyor.

İki aday, 10 Eylül'de Pennsylvania eyaletinde canlı yayınlanan bir televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi. Tartışmayı 67 milyon kişi izledi.

Tartışma sonrası yapılan ulusal anketlerin çoğuna göre Harris, performansı sayesinde oylarını az da olsa artırdı. Demokrat Parti adayı, tartışma günü yüzde 2,5 olan oy farkını bir hafta içinde yüzde 3,3'e yükseltti.
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