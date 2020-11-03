ABD seçimlerinde dışarıdan müdahale açıklaması

ABD İç Güvenlik Bakanlığı sekreter vekili Chad Wolf ABD, seçimlerine dışarıdan müdahaleyle ilgili açıklamada bulundu. Wolf internet üzerinden gerçekleştirilen basın toplantısında, “2020 başkanlık seçimlerinde bir ‘yabancı aktörün’ ABD oylarını tehlikeye attığına dair hiçbir kanıt yok” dedi.







İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI





ABD başkanlık seçimlerinin manipüle edileceğine dair değerlendirmelerin kaynağını, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine Demokrat başkan adayı Hillary Clinton aleyhine ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ın ise lehine müdahale ettiğine dair ABD’nin resmî iddiaları oluşturmuştu.





Bu itibarla 2016 seçimleriyle ilgili gelişmeleri temel alarak, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler karşılıklı suçlamalarla Rusya’nın 2020 seçim sürecini de kendileri aleyhine manipüle ettiğini ileri sürmüşlerdi.



