ABD seçimlerinde heyecan dorukta: Kamala Harris, başkan yardımcısını açıklayacak

ABD'de 5 Kasım 2024'de gerçekleşecek başkanlık seçimini kazanmak için ilk önemli kararını alan Demokratik Parti adayı Kamala Harris, bugün başkanlık yarışındaki yardımcı adayını açıklayacak.



Harris'in yapacağı tercih, Trump'a karşı nasıl bir yol izleyeceği ve seçimi kazanırsa ülkeyi kiminle daha iyi yöneteceğine dair fikirlerini yansıtmış olacak.



Reuters'ın görüştüğü kaynaklara göre, ABD'nin ilk siyahi ve Güney Asyalı başkan yardımcısı olan Harris'in, Pensilvanya Valisi Josh Shapiro ve Minnesota Valisi Tim Walz arasında bir seçim yapması bekleniyor.



Harris, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeniden seçilme kampanyasını sonlandırmasıyla Demokratik Parti'nin adayı oldu. Yüz milyonlarca dolar bağış toplayan Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'a karşı partisinin tabanını yeniden hareketlendirdi.



Harris'in bugün Philadelphia'daki bir etkinliğe yardımcı adayıyla birlikte katılması bekleniyor.



Shapiro, 51 yaşında ve Pensilvanya'daki yüksek görev onayıyla partisinde yükselen bir isim. Eyaletindeki 19 federal seçim delegesi iki aday için de çok önemli.



Walz, 60 yaşında ve Demokratların kalesi sayılan bir eyalette vali fakat son zamanlarda çoğunlukla Trump'a oy veren kırsal kesim ve beyaz seçmenlerin desteğini alabiliyor.



Trump'ın başkan yardımcısı adayı Ohiolu Senatör JD Vance adı duyurulduğundan beri zorlu bir başlangıç yaşadı ve kadın seçmenleri uzaklaştırmasından endişeleniliyor.