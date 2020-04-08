Samanyolu Haber /Dünya / ABD seçimlerinde kritik gelişme /08 Nisan 2020 19:14

ABD seçimlerinde kritik gelişme

Sanders'in çekilmesiyle, halihazırda ABD Başkanı olan ve kasımdaki seçimlerde yeniden aday olacak Donald Trump'ın olası rakibi Joe Biden olarak belirdi.

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Uzun süre Demokratlar’ın “favori” adayı olarak kampanyasını yürüten Sanders’ın yarıştan çekilmesiyle, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Demokrat cephede tek aday adayı oldu.

AĞUSTOS’TA RESMİYET KAZANACAK

Euronews’deki habere göre, Demokratlar, 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhuriyetçi Parti’nin mevcut Başkan Donald Trump’ı resmi olarak aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos’ta Kuzey Carolina’nın Charlotte kentinde yapılacak.

Ülkede 3 Kasım 2020’de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021’de Beyaz Saray’da başkanlık koltuğuna oturacak.
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