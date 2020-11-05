ABD'de oy sayımı sürüyor, Trump hangi eyaletlerde yargı süreci başlatıyor?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın ekibi, oy sayımının devam ettiği Georgia, Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania eyaletlerinde itiraz ederek, konuyu mahkemeye taşıdı. Trump başka eyaletlerde de itiraz etmeye hazırlanıyor.

Trump ve yakın danışmanları, oylama safahatında usulsüzlük yapıldığını ve seçimlerin kendilerinden çalındığını iddia ediyor. Ancak iddialarına dair somut bir bilgi ya da delil ortaya koyabilmiş değiller.

Üstelik, geçmişe dönük yapılan araştırmalar ABD'de seçim usulsüzlüklerine çok ender rastlandığını ortaya koyuyor.

OYLAR YENİDEN SAYILABİLİR

ABD kanunları çerçevesinde, adaylar sonuçların birbirine çok yakın çıktığı durumlarda eyalet bazında yeniden sayım talebinde bulunabiliyor.

Trump'ın ekibi bazı eyaletlerde oy sayımının durdurulmasını talep ederken, bazılarında da yeniden sayım istiyor.

HANGİ EYALETLERDE SAYIM MAHKEMELİK OLDU?





Trump'ın ekibinden yetkililer, Wisconsin eyaletinde "bazı bölgelerde tutarsızlıklar" olduğu gerekçesiyle oyların tekrar sayılması için resmi başvuruda bulunacaklarını söyledil.





Şu ana kadar buradan gelen sonuçlar, Biden ile Trump arasındaki farkın yüzde 1'in altında olduğunu gösteriyor. ABD basınının yaptığı tahminlere göre, 10 delegesi bulunan bu eyaleti Biden'ın kazanması bekleniyor.





Michigan'da da oy sayımının durdurulması talebiyle mahkemeye gidiliyor. Trump'ın Kampanya Müdürü Bill Stepien, Michigan eyaletinde postayla kullanılan oyların sayımının durdurulmasını istediklerini söyledi.





Seçimin akıbeti açısından kritik önem taşıyan eyaletlerden Michigan'da seçimi Biden'ın kazandığı tahmin ediliyor. Seçici Kurul'da 16 delegesi bulunan Michigan'ı 2016 yılında Trump kazanmıştı.





Stepien konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Michigan'da sayım sürecinin yeterince şeffaf ilerlemediğini öne sürdü.





Başkan Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, buradaki hukuki süreci ulusal düzeye çıkaracaklarını söyledi.

Giuliani de seçimlerde usulsüzlükler olduğu yönündeki iddiaları yineledi. Ancak bu iddialara ilişkin herhangi somut bilgi ya da belge sunmadı.

Pennsylvania Valisi Tom Wolf, sayım işleminin devam edeceğini açıkladı. Wolf, "Demokratik süreci çökertmeye çalışan bu tarz girişimler utanç verici" dedi.

Trump'ın ekibi, Georgia'da da oy sayımının durdurulması talebiyle mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.

Yapılan açıklamada, eyaletteki bir seçim bölgesinde Cumhuriyetçi Parti gözlemcisinin süre dolduktan sonra teslim edilen 53 oy pusulasının "yasadışı bir şekilde" sayılacak oyların arasına koyulduğunu gördüğü öne sürüldü.

Trump'ın kampanyası ayrıca, destekçilerinden başlatacakları hukuki süreçlere maddi destek vermelerini ve bağış yapmalarını istedi.





Eyaletin en büyük kenti Detroit'te oy sayım işlemini takip etmek talebiyle çok sayıda protestocunun toplanması üzerine güvenliği sağlamak için polis çağrıldı.





Detroit Free Press, protestocuların toplandığı sırada sayım işlemini takip etmek üzere oy merkezinin içinde halihazırda yaklaşık 200 gözlemcinin bulunduğunu bildirdi.





Trump kampanyası, bir diğer kritik eyalet olan Pennsylvania'da da iki dava başlattı.





Kampanya yetkilileri, "anlamlı bir şeffaflık sağlanana" kadar oy sayımının durdurulmasını istedi.







