Samanyolu Haber /Dünya / Trump ve Biden'ın dışındaki adaylar kim? /04 Kasım 2020 00:57

Trump ve Biden'ın dışındaki adaylar kim?

Aslında ABD'deki başkanlık seçimlerinde mevcut başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Trump ile Demokratların adayı olan Biden dışında 9 isim daha yarışıyor.

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ABD'deki başkanlık seçimlerine sadece Donald Trump ve Joe Biden katılmıyor. Ancak ABD siyaseti çok uzun bir zamandır iki partinin egemenliği altında.

1860'lardaki Amerikan İç Savaşı'ndan bu yana yapılan seçimlerin tamamını Demokrat Parti ya da Cumhuriyetçi Parti adayları kazandı.

Bununla birlikte Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden dışında başka adaylar da yarışa katılıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre akademisyen ve insan hakları aktivisti Jo Jorgensen, Liberteryan Parti'nin; Howie Hawkins de Yeşil Parti'nin başkan adayları olarak seçime giriyor.

Ayrıca aralarında rapçi Kanye West'in de olduğu yedi bağımsız aday da çeşitli eyaletler de oy pusulalarına girmeye hak kazandı.
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