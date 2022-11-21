ABD seçimlerine müdahale itirafı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Ukrayna ile Rusya savaşından sonra varlığı resmi olarak kabul edilen özel güvenlik şirketi Wagner Grubu'nun sahibi ve kurucusu iş adamı Yevgeni Prigozhin, ABD seçimlerine müdahale ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini açıkladı.





Yevgeny Prigozhin, telegram kanalında Russia News portalının editörlerinden gelen soruları yanıtladı.





Moskovskiy Komsomolets’in haberine göre gazetecilerin “ABD seçimlerine müdahale girişimlerini adınızla ilişkilendiriyor. Yorumlayabilir misin?" - sorusuna, "Size çok ince, hassas bir cevap vereceğim: Beyler müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale edeceğiz. Dikkatlice, kesin, cerrahi titizlikle ve bildiğimiz gibi kendi yöntemimizle" diye yanıt verdi.





Daha önce, başta Radio Liberty olmak üzere bir dizi medya kuruluşu, Bloomberg'in bir makalesine atıfta bulunarak, 8 Kasım'da yapılacak ABD Kongresi ara seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiğini duyurmuştu.





Daha önce ABD makamları tarafından da Amerikan seçimlerine müdahale etmekle suçlanan özel güvenlik şirketinin sahibi Yevgeni Prigojin, bu iddiaları hep yalanlamıştı.





ABD'de 2017 sonbaharından bu yana Rusya'nın seçimlere olası müdahalesine ilişkin soruşturma yürütülmüş ancak sonucu medyaya yansımamıştı.