Samanyolu Haber /Dünya / ABD Senatosu şimdi de Türkiye'nin sözde 'terörle mücadele tutuklamaları'nı hedefine aldı /13 Kasım 2019 10:34

ABD Senatosu şimdi de Türkiye'nin sözde 'terörle mücadele tutuklamaları'nı hedefine aldı

23 Eylül 2016'dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci-yazar Ahmet Altan'ın, 1138 gün sonra cezaevinden tahliyesi sonrası hakkında çıkartılan yakalama kararına dünyadan tepkiler gelirken ABD'li senatörlerden de yaptırım sayılabilecek bir adım hazırlığı haberi geldi.

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Courtnews muhabiri Adam Klasfeld'in aktardığına göre ABD'li senatörler, Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Türkiye'nin terörle mücadele yasalarını siyasi rakiplerini hedef göstermek amaçlı kullanmasını kınayan bir karar çıkarmayı planlıyorlar.

Klasfeld, İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Raportörü Emma Sinclair'in Altan hakkında çıkartılan yakalama kararına ilişkin tweetini de alıntılarken ABD'li senatörlerin adımının da bununla ilişkili olduğunu yazdı.

Altan'ın tahliyesinden bir hafta sonra savcılığın itirazını kabul eden İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Altan hakkında yakalama kararı verdi.

ABD'li senatörler, Suriye'ye yönelik askeri harekât sonrası Erdoğan ziyaretine karşı çıkıyorlar. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, Trump'a davetin iptali için çağrıda bulunurken yaptırımların Senato'dan geçmesi de ihtimaller içerisinde bulunuyor.
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