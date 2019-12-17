ABD senatosu Türkiye aleyhindeki tasarıyı kabul etti

ABD Senatosu, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını da öngören 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı 86'ya karşı altı oyla kabul etti. Tasarı, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferini yasaklarken, S-400 alımı nedeniyle de yaptırım uygulanması çağrısında bulunuyor.





T24'te yer alan habere göre tasarının aleyhinde oy kullanan senatörler ise, "Braun, Enzi, Gillibrand, Lee, Markey, Merkley, Paul, and Wyden" olarak anons edildi.





Tasarı, Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye'ye üretici ortaklarından olduğu ancak projeye katılımının askıya alındığı F-35 savaş uçaklarının sevkiyatını yasaklıyor. Aynı zamanda S-400 alımı Rusya savunma sektörü ile yapılan önemli düzeyde bir alışveriş olarak tanımlanıyor ve ABD yasası gereği Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor. Ancak bu tasarıda da yaptırım konusunda bir takvim öngörülmüyor.





Tasarıda Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması öngörülen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta İstanbul'da açılışını yapacağı Türk Akımı ve Rusya'nın Kuzey Akımı 2 projesine yönelik yaptırım uygulanmasını da içeriyor. Rusya ile askeri düzeyde işbirliğini de yasaklıyor.





ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Twitter'dan paylaştığı mesajda, söz konusu tasarıda talep ettiklerini elde ettiği mesajını vererek, tasarının Senato'dan geçmesinin hemen ardından imzalayacağını belirtmişti.