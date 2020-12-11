Samanyolu Haber /Dünya / ABD Senatosu Türkiye kararını kabul etti /11 Aralık 2020 22:08

ABD Senatosu Türkiye kararını kabul etti

ABD Senato'nun Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını zorunlu kılan bir madde de bulunan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı kabul ettiği ifade edildi.

SHABER3.COM

ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst kanadı olan Senato, içinde S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını zorunlu kılan bir madde de bulunan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın itirazlarına rağmen Temsilciler Meclisi NDAA'yi 79'a 11 gibi büyük bir farkla geçirdi. Tasarı, 2021'de ABD'nin bütçesinin 740 milyar dolarını savunmaya ayıracağını öngörüyor. 

Trump daha önce tasarının Konfederasyon generallerinin isimlerini taşıyan askeri üslerin isminin değiştirilmesini öngörmesine tepki göstermişti. Trump aynı zamanda tasarıya sosyal medya devlerini platformlarında yapılan paylaşımlardan koruyan bir yasanın kaldırılmasının öngören madde eklenmesini istiyor.

Tasarı, Rusya'nın Kuzey Akım 2 projesi sebebiyle uygulanan yaptırımların da genişletilmesini öngörüyor. Bu kapsamda projede ismi geçen teknik sertifikasyon ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanabilecek.

Türkiye'ye hangi yaptırımlar uygulanabilir?

Tasarı, Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemleri S-400'lerin alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını zorunlu kılıyor.

Bloomberg'in aktardığına göre Kongre üyeleri, geçen haftalarda yapılan görüşmelerde Türkiye'ye S-400 alımına karşı bir hamlede bulunulmamasına karşı yaptırımları tasarıya dahil etmeye karar verdi. ABD yasaları, normal şartlarda S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele) yaptırımları uygulanmasını zorunlu kılıyordu.

CAATSA yaptırımları nedir?

- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi,

- Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi,

- ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi,

- Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi,

- Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi,

- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması,

- Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması,

- Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması,

- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması,

- ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması,

- Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD’ye giriş yasağı,

- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.

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