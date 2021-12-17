Samanyolu Haber /Dünya / ABD Senatosu, Uygur yasasını onayladı, gözler Biden’da /17 Aralık 2021 18:02

ABD Senatosu, Uygur yasasını onayladı, gözler Biden’da

ABD Senatosu, Çin’in Sincan Eyaletinde üretilen ürünlerin ABD’ye ithalatını yasaklayan bir yasayı 16 Aralık Perşembe günü oybirliğiyle onayladı. Uygurların zorla çalıştırılmasına karşı mücadele etmeyi amaçlayan yasa Uygur haklarının savunulmasında oldukça önemli bir adım. Yasa imza için Başkan Joe Biden’ın masasına geldi. Biden onaylarsa yasa yürürlüğe girecek.

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Pandemi nedeniyle sıkıntı içerisinde olan şirketlerin, bu yasanın küresel tedarik zincirlerini bozacağına dair kaygılarına ve yaptıkları lobi faaliyetlerine rağmen Senato’da kabul edildi.

TR724'te yer alan habere göre yasa kapsamında şirketler, ABD’ye getirdikleri ürünlerin zorla çalıştırma kullanılarak yapılmadığını gümrük yetkililerine kanıtlamadıkça ülkeye sokamayacak. Zorla çalıştırma kapsamında üretildiği tespit edilen ürünlerin ABD’de satılması yasak olacak.

Yasanın mimarlarından olan Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio, Senato’nun Uygur Zorunlu Çalıştırmayı Önleme Yasası’nı (Uyghur Forced Labor Prevention Act) oylaması öncesinde konuştu. Yasanın hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından desteklendiğini vurgulayan Rubio, yasanın Çin komünist Partisi tarafından Sincan bölgesinde gerçekleştirdiği soykırımı engellemede yardımcı olacağını söyledi.

Pek çok şirketin şimdiden tedarik zincirlerini temizlemek için adımlar attığını belirten Senatör, “bunu yapmayan şirketler, artık Amerikalıları – açıkçası her birimizi – Çin Komünist Partisi tarafından işlenen vahşetlerde ve soykırımda farkında olmadan suç ortağı yapmaya devam edemeyecekler” ifadelerini kullandı.

Yine Perşembe günü Biden yönetimi, Uygurları takip etmek için geliştirilen ve yapay zeka ve DNA takibinde kullanılan yeni teknolojileri geliştiren şirketleri hedef alan yaptırımlar duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, yaklaşık 30 şirketi kara listeye alarak saldırıyı başlattı. Ardından Hazine Bakanlığı, ABD vatandaşlarının, iki yıldır Ticaret Bakanlığı’nın kara listesinde bulunan ve küresel pazarın %70’inden fazlasını elinde bulunduran dünyanın bir numaralı drone şirketi DJI de dahil olmak üzere sekiz yüksek teknoloji şirketiyle iş yapmasını yasakladı.
 
Hedeflenen diğer şirketler arasında, bireylerin telefonlarındaki dosyaları izlemek için bir mobil uygulama geliştiren Xiamen Meiya Pico Information ve Uygurların ve Tibetlilerin yüzlerini tanımak için geliştirilen ve o zamandan beri teknolojiyi geliştirmeye yardımcı olmak için Zimbabve’de konuşlandırılan Cloudwalk Teknoloji de yer alıyor.

Bazı Çinli tıbbi bilimsel araştırma kuruluşları da yaptırımların kapsamında yer alıyor. Washington, “sözde beyin kontrol silahları” da dahil olmak üzere biyoteknoloji çalışmaları nedeniyle Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi’ne ve on bir araştırma enstitüsüne hassas ihracatı kısıtlamaya karar verdi.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo “Biyoteknoloji ve tıbbi yenilik alanındaki bilimsel araştırmalar hayat kurtarabilir. Ne yazık ki Çin Halk Cumhuriyeti, halkını kontrol etmek ve etnik ve dini azınlık gruplarının üyelerini bastırmak için bu teknolojileri kullanmayı seçiyor” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Uygurlara karşı yürütülen politikaları daha önce soykırım olarak nitelendirmiş ve Avustralya, İngiltere ve Kanada ile birlikte gelecek yıl Pekin Kış Oyunları’na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı.
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