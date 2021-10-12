Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook'tan gençlere yönelik yeni adım /12 Ekim 2021 00:56

Facebook'tan gençlere yönelik yeni adım

Facebook yönetimi tarafından gençleri yararsız içeriklerden uzak tutmaya yönelik yeni önlemler alınmasına dair bir karar alındığı ifade edildi. ABD Senatosu’nda da Facebook ile ilgili eleştirilerin güdeme geldiği belirtilmişti.

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Evrensel'de yer alan habere göre Facebook, ABD Senatosu’nda sosyal medya platformuna yönelik eleştirilerin ardından, gençleri yararsız içeriklerden uzak tutmaya yönelik yeni önlemler alacağını duyurdu.

Şirketin eski çalışanı Frances Haugen, Facebook’un önceliğinin, ‘nefret söylemiyle ve yalan haberle mücadele değil, kâr etmek’ olduğunu dile getirmişti. Haugen’in ABD Senatosu’ndaki ifadesi ve altı saatlik hizmet kesintisi Facebook’u eleştirileri oklarının hedefi haline getirmişti.

Facebook Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, bundan böyle faydalı olmayan içeriklere baktığında gençlerin sistem tarafından farklı içeriklere yönlendirileceğini söyledi. Ayrıca uzun süre Instagram’da vakit geçiren gençlerin ‘Mola ver’ uyarısıyla ara vermeye teşvik edileceğini vurgulayan Clegg, regülatörlerin içeriği güçlendirmek için kullanılan Facebook algoritmalarına erişimine izin verme fikrine de açık olduklarını ifade etti. Clegg, Facebook’un bundan sonra daha şeffaf olacağını ve kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için yeni yöntemler uygulayacağını da ekledi.

Facebook, 2012 yılında 1 milyar dolarlık bedelle mobil fotoğraf paylaşım platformu Instagram’ı, 2014 yılında ise 19 milyar dolarlık bedelle anlık mesajlaşma uygulaması WhastsApp’ı bünyesine katmıştı. 
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