Samanyolu Haber /Dünya / ABD senatosunda İsveç ve Finlandiya ile ilgili yeni 'NATO' kararı /04 Ağustos 2022 14:55

ABD senatosunda İsveç ve Finlandiya ile ilgili yeni 'NATO' kararı

ABD Senatosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine ilişkin protokole onay verdi. Böylece ABD, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini resmen onaylayan 23'üncü NATO ülkesi oldu.

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Evrensel'de yer alan habere göre ABD Senatosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine ilişkin protokole onay verdi. Böylece ABD, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini resmen onaylayan 23'üncü NATO ülkesi oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti'den senatörlerin oyuyla kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Senato'daki "tarihi oylama" sonrası ilgili protokolü imzalamak için sabırsızlandığını söyledi.

Biden, "yüksek kabiliyetli ordulara sahip iki güçlü demokrasi" olarak tanımladığı İsveç ve Finlandiya'nın, "tarihin en büyük savunma ittifakına" katılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oylamayı Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer'in davet ettiği İsveç ve Finlandiya'nın Washington Büyükelçileri de takip etti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılabilmesi için ittifakın 30 üyesinin de ilgili protokolü parlamentolarından geçirmesi gerekiyor.

Üyelik sürecinin tamamlanmasının bir yılı bulabileceği belirtiliyordu. Ancak şimdiden ittifakın 23 üyesi protokolü parlamentodan geçirdi.

Türkiye, İspanya, Yunanistan, Macaristan, Portekiz, Çekya ve Slovakya ise İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine henüz resmen onay vermedi.
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