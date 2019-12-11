ABD Senatosu'nda yaptırım gelişmesi

Tasarı, partiler üstü bir şekilde, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerce hazırlanmıştı. Tasarıyı hazırlayan senatörlerden Demokrat Partili Robert Menendez, oylamanın ardından “Bu tasarı, Suriye’deki davranışının kabul edilemez ve S-400 olmasının tahammül edilemez olduğunu Türkiye’ye açıkça gösteriyor” dedi. Hayır oyu veren senatörler ise Rand Paul, Ron Johnson, Ted Cruz ve Tom Udall oldu.







SENATO’DA OYLAMAYA SUNULUR MU?





Bu onayın ardından, tasarının Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato’da oylamaya sunulup sunulmayacağı merak konusu. Donald Trump yönetiminin, tasarının Senato’da oylanmasını engellemek istediği biliniyor.





Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi de geçtiğimiz ay benzer bir tasarıyı kabul etmişti. Kongre’nin iki kanadının da S-400 yaptırımları talep etmesi, Trump’ı Türkiye karşısında zor durumda bırakacak. Öte yandan, Senato’daki olası bir oylamada yaptırımlara ezici çoğunlukla ‘evet’ denmesi halinde Trump’ın veto yetkisi fiilen ortadan kalkabilir. Dolayısıyla, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin bu kararı sonrası hem Amerikan siyaseti açısından hem de Türkiye tarafından çetin pazarlıkların yürütülmesi bekleniyor.





ÇAVUŞOĞLU ‘ÜSLER GÜNDEME GELİR’ DEMİŞTİ





Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400’ler nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararı alması halinde İncirlik ve Kürecik üslerindeki Amerikan varlığının tartışmalı hale geleceğini söylemişti. Çavuşoğlu,”ABD Kongresinden yaptırım kararı çıkarsa, İncirlik’in statüsü gündeme gelebilir mi?” sorusunu, “İncirlik de gelir Kürecik de gelir, her şey gelir. Kötü senaryoyu varsayımlar üzerine konuşmak istemiyoruz. Kongrenin karar alması yetmez. Yönetimin alacağı karar önemlidir. CAATSA içinde 12 madde var. Yönetim hangisini seçecek? Türkiye aleyhine bir karar çıkarsa bu konuda Trump yönetiminin bunu uygulama konusunda yetkisi nedir? Bunlara bakmak lazım” diye yanıtlamıştı.