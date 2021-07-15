ABD Senatosu'ndan geçti: Çin'in Uygur bölgesinden ithalat yasaklanıyor

Tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisi’nden de onay alması ve daha sonra Başkan Joe Biden’in imzalaması gerekiyor.







Şu anda yürürlükteki yasa, insanların zorla çalıştırıldığına dair somut deliller olması halinde ithalata sınırlama getiriyordu.





Tasarıyı hazırlayan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ve Demokrat Senatör Jeff Merkley, Temsilciler Meclisi’nin de gecikmeden tasarıyı onaylamasını istedi.





Rubio yaptığı yazılı açıklamada, “Sincan bölgesinde işlenen insanlık suçlarına karşı gözümüzü kapatamayız. Şirketlerin insanların suistimal edilmesinden yarar sağlamasına izin veremeyiz.” dedi.





Merkley ise “Hiçbir Amerikan şirketi bu suistimallerden yarar sağlamamalı. Amerikan tüketiciler, köle olarak kullanılan işçilerin ürettiği ürünleri satın almamalı.” dedi.





ABD yönetimi Çin'e karşı sert tedbirler alıyor





ABD hükümeti, önceki gün Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek bölgede artan risklere ilişkin tedarik zinciri ve yatırım bağlantıları olan şirketlere yönelik uyarılarını artırmıştı.





ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk olarak 1 Temmuz 2020'de yayımlanan uyarıların güncellendiği belirtilmişti.





Çin'in bölgedeki insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek artan risklerin vurgulandığı açıklamada, Çin hükümetinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çoğunluğu Müslüman olan Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar ile diğer etnik ve dini azınlık gruplarının üyelerini hedef aldığı ve devlet destekli zorla çalıştırma, gözetleme, zorunlu nüfus kontrol önlemleri, çocukların ailelerinden ayrılması, toplu gözaltılar gibi insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği aktarılmıştı.