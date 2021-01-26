Samanyolu Haber /Dünya / ABD senatosundan yaptırım sinyali /26 Ocak 2021 21:35

ABD senatosundan yaptırım sinyali

ABD Senatosu, ABD Başkanı Joe Biden’ın Dışişleri Bakanı olarak atadığı Antony Blinken’e onay verdi. Blinken, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasına ilişkin "Kabul edilemez" açıklamasını yapmış ve Türkiye’ye yönelik yaptırımların gözden geçirileceğini belirtmişti.

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ABD Senatosu, ABD Başkanı Joe Biden'ın adayı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanlığını oylamak üzere toplandı. Senato, Biden'ın Dışişleri Bakanı olarak atadığı Blinken'e onay verdi.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, kıdemli diplomat Blinken'ın adaylığı Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nunda geniş destek görmüştü.

Bazı Cumhuriyetçiler de dahil olmak üzere pek çok Kongre üyesi, Biden’ın ulusal güvenlik ekibinin mümkün olan en kısa sürede oluşturulmasından yana.

Antony Blinken uzun zamandır Biden'a yakın bir isim. Daha önce de ABD Senatosu'nun onayladığı bir isim olan Blinken, en son Biden başkan yardımcısıyken Başkan Barack Obama yönetiminde Dışişleri Bakan yardımcılığına kadar yükselmişti.

Blinken, Obama yönetimine katılmadan önce Biden'ın başkanlık ettiği aynı komisyonda personel direktörlüğünü yürütmüştü. Blinken, komisyonda görev yapmadan önce eski Başkan Bill Clinton döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi’nde yer almıştı.

“TÜRKİYE’YE YAPTIRIMLAR DEĞERLENDİRİLMELİ” DEMİŞTİ

Blinken geçen haftaki oturumda, Türkiye'yi ABD'nin müttefiki gibi davranmamakla suçlamıştı. Blinken, yeni yönetimin Ankara'ya Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle daha fazla yaptırım uygulama gerekliliğini yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtmişti.

Blinken ayrıca Çin, İran, Rusya ve Kuzey Kore’nin yarattığı zorluklarla yüzleşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Çin’in ABD’nin ulusal çıkarları karşısındaki en önemli mesele olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı adayı, işbirliğine kapıyı da açık bırakmıştı.

Blinken ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nın moralini ve diplomatik yapısını yeniden inşa etme sözü vermiş, ABD’yi yurtdışında “tevazu ve güvene dayalı bir liderlik” olarak gördüğünü söylemişti.
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