Samanyolu Haber /Dünya / ABD: Sert yaptırım paketi hazır /18 Mayıs 2025 15:32

ABD: Sert yaptırım paketi hazır

Washington yönetimi Rusya’ya yeni yaptırımların hazırlandığını açıkladı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Connecticut'tan Demokrat Senatör Richard Blumenthal tarafından hazırlanan tasarı, Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlar öngörüyor. 

Tasarıda ayrıca, Rus petrolü, doğalgazı, uranyum ve diğer kaynakları satın alan ülkelerden ABD'ye yapılacak ithalata %500'e varan ek vergiler getirilmesi planlanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, şu anda 100 senatörden 77'sinin bu tasarıyı desteklediğini açıkladı.

Marco Rubio, CBS televizyonuna verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde yeterli ilerleme sağlamaması halinde yeni yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulundu. Rubio, Senato'da hazırlanan yaptırım tasarısına dikkat çekerek, "Yaklaşık iki aydır Rus yetkilileri bu konuda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rubio, Beyaz Saray'ın Kongre'den "biraz daha zaman tanımalarını" istediğini ancak senatörlerin kararlarını kontrol edemediklerini belirtti. "Rus tarafına 6-7 hafta önce bu çabaların yürütüldüğünü açıkça ilettik" diyen Rubio, İstanbul'daki görüşmelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamamasının yaptırım taleplerini artırdığını vurguladı.

Rusya'yı yaptırımlarla tehdit faydasız

ABD Başkanı Donald Trump da "gerekirse" yaptırımları artırabileceklerini ancak bunu istemediklerini dile getirmişti. Avrupa ülkeleri de ateşkes sağlanmaması durumunda Rusya'ya yönelik yeni kısıtlamaları tartışıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya'nın "dil uzatılmadan ciddi bir şekilde uzun vadeli barış arayışında olduğunu" ancak "ültimatom dilini kabul etmeyeceklerini" belirtti. Peskov, Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etmenin "boş bir iş" olduğunu ifade ederken, Devlet Başkanı Vladimir Putin geçmişte yaptırım uygulayanları "aptallar" olarak nitelendirmişti.

16 Mayıs'ta üç yıl sonra ilk kez doğrudan görüşen Rus ve Ukrayna heyetleri, "1000'e 1000" formülüyle esir takası ve ateşkes önerilerini paylaşma konusunda anlaşmıştı. Ancak Reuters'ın haberine göre, "somut ilerleme" sağlanamaması ABD'de yaptırım yanlılarının elini güçlendirdi. 

Diplomatik kaynaklar, önümüzdeki haftalarda yaptırım tasarısının oylanabileceğini belirtiyor.
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