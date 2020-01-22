Samanyolu Haber /Gündem / ABD, seyahat yasakları listesine 7 ülke daha eklemeyi planlıyor /22 Ocak 2020 11:34

ABD, seyahat yasakları listesine 7 ülke daha eklemeyi planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın yedi ülkeye daha seyahat yasağı getirmeyi planladığı belirtildi. Trump’ın hedefindeki ülkeler Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya olarak açıklandı.

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Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Donald Trump'ın ‘seyahat yasağı’ politikası; Eritre, Kırgızistan, Belarus, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya’yı da içererek genişleyecek.

Listeyi gördüğünü söyleyen iki yetkiliye dayandırılan haberde, ‘tamamen bir yasaklamanın’ söz konusu olmayabileceği ancak iş ya da seyahat gibi vize türlerine kısıtlama getirilebileceği belirtildi. Listeye nihai şeklinin verilmediğini de vurgulayan yetkililer, Beyaz Saray’ın bir ya da iki ülke daha ekleyebileceğini kaydetti.

Bazı ülkelerin, ABD’ye göçün az olduğu yerlerde doğmuş olan kişilere yeşil kart vermeyi öngören Çeşitlilik Göçmen Vize Programı dışında tutulabileceği aktarıldı.

Doğrulamış ama isim vermemişti
Donald Trump, dün yaptığı açıklamada seyahat yasakları listesine daha fazla ülkeyi eklemeye çalıştığını doğrulamış, ancak isim belirtmekten kaçınmıştı.

Trump, göreve gelmesinden kısa süre sonra Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkelere seyahat yasağına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Yasal süreçlerle liste pek çok kez değişirken şu anda bu yasak İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Kuzey Kore ve Venezüella vatandaşlarını kapsıyor.

ABD’li yetkililer, yasak kararını ‘potansiyel terör tehdidini önlemek, ulusal güvenliği korumak’ gibi gerekçelerle açıklıyor.
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