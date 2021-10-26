ABD Sezgin Baran Korkmaz’ın yatını satışa çıkardı

ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklanan Korkmaz için hem Türkiye hem de ABD iadesi için Avusturya makamlarına müracaat etmişti. Haziran ayında Utah eyaletindeki Salt Lake Bölge mahkemesi, 12 ayrı suçlamadan Korkmaz aleyhine 225 yıl hapis istemiyle dava açmıştı. ABD mahkemeleri daha önce yayınladıkları uzun bir listede Korkmaz’a ait varlıklara el koyacaklarını açıklamıştı.







Salt Lake Bölge Mahkemesi, Korkmaz’ın mal varlıklarına el konularak ABD hazinesine devri için ilk adımı Korkmaz’ın da ortağı olduğu Queen Anne adlı lüks yat için attı. Listede yer alan Korkmaz’a ait lüks yata el konulduğu, lüks yatın satışına Korkmaz ve ortaklarının hiçbir itirazının olmadığı belirtildi.



