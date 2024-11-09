ABD silahların bakım ve onarımı Ukrayna’da yapılacak

Daha önce, bu tür bakım çalışmaları genellikle NATO ülkelerinde gerçekleştirilmekteydi, ancak yeni düzenleme sayesinde onarımlar Ukrayna içinde yapılabilecek ve bu da süreci önemli ölçüde hızlandıracak.





Beyaz Saray’ın Pentagon ile mutabakat içinde aldığı kararla, Ukrayna’ya sağlanan Amerikan askeri teçhizatının bakım ve onarımını hızlandırmak amacıyla Amerikalı askeri şirketlerin Ukrayna’da doğrudan bu işleri üstlenmesi yönündeki yasağı kaldırdı.Pentagon kaynaklarına göre, sahada bulunacak olan savunma şirketi sayısı sınırlı olacak ve ön cephelerden uzakta faaliyet gösterecekler.ABD’li savunma yüklenicileri, Ukrayna’ya sağlanan F-16 savaş uçakları ve Patriot hava savunma sistemleri gibi kritik ekipmanların onarımını üstlenecek. Bu kararın, ABD Başkanı Joe Biden’ın doğrudan Amerikan askeri personelinin çatışma bölgesinden uzak tutulmasını sağlama çabasının bir sonucu olduğu belirtiliyor.Daha önce, onarım için Polonya ve Romanya gibi NATO üyesi ülkelere sevk edilen ekipman, şimdi yerinde hızlı bir şekilde tamir edilebilecek ve bu da operasyonel süreyi artıracak.