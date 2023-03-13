ABD, Silikon Vadisi Bankası’nı kurtarmayacak

Bankada 250 bin dolara kadar mevduatı olanlar sigortalı ama daha fazla mevduata sahip olan birçok kişi bulunuyor.



Ayrıca banka çalışanlarından bazılarının maaşlarını alıp alamayacağı belli değil.



Yellen CBS televizyonuna yaptığı açıklamada durumun 15 yıl önceki mali krizden çok farklı olduğunu belirtti ve yeniden banka kurtarma işine girişmeyeceklerini söyledi.



Yellen bununla birlikte mevduat sahipleri için endişeli olduklarını ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandıklarını kaydetti.



Yellen, Amerikalılara Silikon Vadisi Bankası’nın domino etkisi yapmayacağı konusunda güvence verdi, Amerika bankacılık sisteminin güvende ve dirençli olduğunu vurguladı.



Silikon Vadisi Bankası ülkenin en büyük 16. bankası. Banka çoğunlukla teknoloji sektörü çalışanlarına ve risk sermayesi destekli şirketlere hizmet ediyordu. Buna sektörün en bilinen markaları da dahil.



Yellen, artan faiz oranlarının Silikon Vadisi Bankası için ana problem olduğunu kaydetti ve teknoloji sektöründeki problemlerin bu bankanın merkezindeki problemler olmadığını da söyledi.



ABD Maliye Bakanı, regülatörlerin Silikon Vadisi Bankası’nı bir diğer kuruluşun alması da dahil bir dizi seçeneği düşünmesi gerektiğini vurguladı.



Başkan Biden’la California Valisi Gavin Newsom konuyla ilgili olarak telefonda görüştüler.



Newsom insanların işlerini, yaşam tarzlarını korumak için amacın durumu bir an önce istikrarlı hale getirmek olduğunu söyledi.



Silikon Vadisi Bankası Finans Grubu (SVB) ani bir çöküşle 2008'den bu yana iflas eden en büyük banka olmuştu.



California bankacılık denetçileri, Silikon Vadisi Bankası'nı kapatmış ve varlıklarının daha sonra elden çıkarılması için Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nu (FDIC) alıcı olarak atamıştı.



FDIC'ten yapılan açıklamada SVB'nin ana ofisi ve tüm şubelerinin 13 Mart'ta yeniden açılacağı ve tüm sigortalı mevduat sahiplerinin en geç Pazartesi sabahı sigortalı mevduatlarına tam erişimlerinin olacağını bildirilmişti.



Ancak FDIC'ye göre, 2022 sonu itibarıyla bankanın 175 milyar dolarlık mevduatının yüzde 89'u sigortasızdı. Bu mevduatın ne olacağı ise henüz belli değil.