Samanyolu Haber /Dünya / ABD şokta: Silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var /12 Ekim 2025 09:36

ABD şokta: Silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’nin Mississippi eyaletinde, bir lise futbol maçının ardından düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ayrıca 4’ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

ABD yine bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Mississippi eyaletinde, bir lise futbol maçının ardından düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. 4’ü ağır olmak üzere 12 kişi de yaralandı. Olay, eyalet başkenti Jackson’ın yaklaşık 190 kilometre kuzeydoğusundaki Leland şehrinde meydana geldi.

'BÜYÜK TRAJEDİ'
Leland Belediye Başkanı John Lee, saldırının Leland Lisesi kampüsünde gerçekleşmediğini ve yaralılardan 4’ünün helikopterle hastaneye sevk edildiğini belirterek, "Bu, yıllardır düzenlediğimiz bir etkinlik ve şimdiye kadar bu tür bir olay yaşanmamıştı. Yaklaşık 3 bin 700 kişinin yaşadığı, suç oranı düşük bir şehiriz. Herkes birbirini tanır. Bu olay hepimiz için büyük bir trajedi" ifadelerini kullandı. Polisin olayın ardından bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattığı ve şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığı aktarıldı.
