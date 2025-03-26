Resmen iletildi: ABD son tutuklamalar ve protestolardan endişeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Washington'da ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi.





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Sözcü Bruce, Rubio'nun bu görüşmede "Türkiye'deki son tutuklamalar ve protestolardan duyduğu endişeyi ifade ettiğini" belirtti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve Türkiye'deki protestolarla ilgili başka bir ayrıntı yer almadı.





Rubio'nun Fidan ile güvenlik ve ticaret alanlarında kilit öneme sahip konulardaki iş birliğini ele almak üzere bir araya geldiğini ifade eden Bruce, ABD Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna ve Güney Kafkasya'da barış için Türkiye'den destek talep ettiğini aktardı.





IŞİD'in yenilmesine yönelik küresel koalisyonda gösterdiği liderlikten ötürü Türkiye'yi takdir eden Rubio'nun "istikrarlı, konsolide ve huzurlu bir Suriye'nin desteklenmesi için yakın iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu yinelediği" bildirildi.





Ayrıca iki ülke arasındaki ticarette son dönemde kaydedilen artışa dikkat geçen Rubio'nun daha büyük bir ekonomik ortaklık konusundaki arzusunu dile getirdiği açıklandı.





Rubio da X hesabından paylaştığı mesajında ABD ile Türkiye'nin Ukrayna, Güney Kafkasya ve Suriye konularındaki ortaklığına vurgu yaptı.





Suriye'ye "İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı" destek verilmesi gerektiğine dikkat çeken Rubio, son olarak da Fidan'la görüşmesine ilişkin "Türkiye'deki son tutuklamalar ve protestolara dair endişelerimi ifade ettim" notunu düştü.