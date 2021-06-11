Price'ın perşembe günü düzenlediği basın toplantısında bir gazeteci, "Son günlerde ortalarda dolaşan bir iddiayla ilgili sizi kayda almak istiyorum. Türkiye, S-400'leri İncirlik'teki NATO üssüne yerleştirmek için hiç teklif sundu mu?" diye sordu.







Gazeteci ve Ned Price arasındaki diyalog şöyle devam etti:





Ned Price: S-400 konusundaki duruşumuz...





Gazeteci: S-400 konusundaki duruşunuzu biliyorum. Hiç onları İncirlik'e yerleştirmek için spesifik bir teklif oldu mu diye soruyorum. Türkiye veya ABD tarafından böyle bir talepte bulunuldu mu?





Ned Price: Şu konuda çok açık olalım. S-400'ler NATO ekipmanlarıyla uyumsuzdur. NATO teknolojilerinin güvenliğini tehdit ediyorlar. Aynı zamanda Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak taahhütleriyle de uyumsuzdu. Türkiye'ye daha önce bu çağrıda bulunduk ve S-400'leri elde tutmama konusunda çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Hatta ABD yasaları gereğince Türkiye'nin bu sistemleri elinde bulundurması CAATSA yaptırımlarını tetikledi. Aynı zamanda Türkiye uzun süredir kıymetli bir NATO üyesi. O yüzden Türkiye'nin S-400 sisteminin bir NATO üyesi olarak statüsüyle uyumsuz olduğunu anlaması bizim için ek önem taşıyor.





Gazeteci: Evet, ama evet...





Ned Price: Bu Bakan Blinken'ın verdiği mesaj. Tabii Başkan Biden'ın NATO zirvesinde Türk mevkidaşlarını da görme fırsatı olacak. Konuşmada nelerin olacağını şimdiden tahmin etmek istemem. Ama S-400'lere muhalefetimizi ve sistemin Türkiye'nin NATO üyesi statüsüyle uyumlu olmadığı konusundaki sıkı inancımızı defalarca dile getirdik.







Gazeteci: Hala geçici bir çözüme ihtiyacınız var. Bu eski yönetimin ortaya attığı bir fikirdi. Bu yönetim bahsettiğimiz şeyi hiç geçici bir sonuç olarak gördü mü?





Ned Price: Önceki yönetimin ortaya attıkları konusunda konuşamam. Özel diplomatik konuşmalara da girmek istemem. Ancak şunu söyleyeyim; asla Türkiye'nin S-400'leri elde tutmasını kabul edeceğimize dair bir sinyal vermedik. Tekrar ediyorum; bu Türkiye'nin NATO üyesi statüsü ile uyumsuz.