Samanyolu Haber /Dünya / ABD Sudan'ı teröre destek verenler listesinden çıkardı /14 Aralık 2020 13:56

ABD Sudan'ı teröre destek verenler listesinden çıkardı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Hartum Büyükelçiliği, Sudan’ın teröre destek veren devletler listesinden çıkartılma kararının bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı.

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ABD’nin Hartum Büyükelçiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "45 günlük Kongre'ye bildirim süresi doldu. Dışişleri Bakanı, Sudan’ın terörizme destek veren devlet olarak tanımlanmasının iptali kararının 14 Aralık’tan itibaren yürürlüğe gireceğini belirten bildiriyi imzaladı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kararın devletin resmi gazetesi Federal Sicil’de de yayımlandığı belirtildi.

ABD, El Kaide’nin öldürülen lideri Usame bin Ladin’e 1991-1996'da kucak açtığı ve terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle "kara listeye" aldığı Sudan’a 1997’de ekonomik yaptırım uygulamaya başlamış, Kenya ve Tanzanya’daki büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar sonrası bunları daha da ağırlaştırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim Cuma günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.
Sudan’ın Washington Büyükelçisi Nureddin Sati, 25 Kasım'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesinin ABD’nin terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılmasının 11 Aralık’ta gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 30 Kasım’da telefonda, Sudan'ın teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartılmasıyla ilgili düzenlemeleri görüşmüştü.

Kongrenin onayladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan dokunulmazlık yasası, Sudan'a ABD'deki davalara karşı koruma sağlayacak.
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