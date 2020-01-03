Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Süleymani suikastı sonrasında binlerce yeni asker gönderiyor /03 Ocak 2020 21:41

ABD, Süleymani suikastı sonrasında binlerce yeni asker gönderiyor

ABD'nin, Kasım Süleymani suikastı sonrasında binlerce yeni askeri Ortadoğu'ya göndermeye başladığı belirtildi.

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ABD'nin Kasım Süleymani'ye düzenlediği suikastın ardından Ortadoğu'ya 3 bin 500 ek asker göndermeye başladığı, askerlerin Kuveyt, Irak ve 'diğer bölgelere' yerleştirildiği bildirildi.

NBC'nin haberine göre ABD Ortadoğu'ya 3 bin 500 ilave asker gönderiyor.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Irak'ın başkenti Bağdat'da dün gece düzenlediği hava saldırısında İranlı general Kasım Süleymani'yi ve Iraklı Haşdi Şabi komutanı El Mühendis'i öldüren ABD'nin, Ortadoğu'ya 3 bin 500 ek asker yerleştirmeye başladığı belirtildi.

NBC'nin ABD Savunma Bakanlığı'ndan üç kaynağına dayandırdığı haberine göre, ABD'nin bölgeye asker sevkıyatı başladı.

Buna göre ABD 82’nci Hava İndirme Tümeninden 700 askeri halihazırda "bölgedeki tehditlere karşılık verme" talimatıyla bölgeye gönderdi.

Yeni askeri birliklerin Irak, Kuveyt ve diğer bölgelere konuşlandırılacağı belirtilirken, diğer bölgelerin hangi bölgeler olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin bölgeye gönderilen ek askerlerin Süleymani'nin öldürülmesiyle doğrudan bağlantılı olmadığını, bunun daha önce duyurulan ek asker gönderme kararının bir parçası olduğunu söyledikleri belirtildi.
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