ABD, Suriye’deki asker sayısını 2 katına çıkardı

Suriye’de cihatçıların Beşar Esad yönetimini devirmesinin ardından ülkede kalmaya devam edeceğini açıklayan ABD’den yeni bir adım geldi.





ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’de IŞİD’le mücadele kapsamında güçlerinin sayısını iki katına çıkardığını açıkladı.





Pentagon’un basın sekreteri Tümgeneral Pat Ryder, 2 bin askerin ‘bir süredir’ Suriye’de olduğunu söyledi. Artışın Esad’ın devrilmesinden önce yapıldığını söyleyen Ryder, ek askerlerin ne zaman gönderildiğini açıklamadı.





Güç artışının geçici olduğunu belirten Ryder, ABD’nin IŞİD’e karşı operasyonlarını güçlendirmek için orada bulunduklarını söyledi. Ryder, Suriye’den çekilme planlarının olmadığını da yineledi.





NE OLMUŞTU?

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 2018’de Türkiye’nin başlattığı harekat nedeniyle Suriye’deki askerleri çekme kararı almıştı. Trump, tepkiler sonucu bölgedeki askerleri tamamen çekmek yerine sayılarını düşürme yoluna gitmişti.





ABD’nin 5 bin olan asker sayısı, çekilme sonucu 900’e düşmüştü. Askerlerin büyük çoğunluğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgelerde kalıyor.





Bu arada ABD yönetimi, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) SDG’ye yönelik saldırılarını durdurmak için temaslarını sürdürüyor.