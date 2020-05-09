ABD, Suriye'de bir askeri üs daha kuruyor

Suriye Demokratik Güçleri'nin denetimindeki özellikle petrol bölgesini güvence almak isteyen ABD, yeni bir üs inşasına hazırlanıyor.







Amerika Birleşik Devletleri (ABD), SDG) kontrolündeki Deyre Zor vilayetinde bulunan El-Omar petrol sahasını genişleten bölgede askeri üs kurma hazırlıklarına başladığı belirtiliyor.





Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Deyre Zor bölgesinde askeri üs kurmak için çalışmalara başladığı ifade edildi.





Açıklamada, üssün Deyre Zor’un batısındaki El-Cezrat bölgesinde inşa edileceği ve bölgeye askeri konvoylarla teçhizat gönderildiği aktarıldı.





Rudaw'ın aktardığı habere göre Gözlemevi, ABD güçlerinin Deyr Zor’un doğusunda bulunan El-Omar petrol sahasını da genişletmeye başladığını bildirdi. El-Omar, Deyr Ez Zor'daki en zengin petrol sahası konumunda olduğu biliniyor.Konuya ilişkin ABD yetkililerinden şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.





ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl "Yakında Suriye'den çekileceğiz" açıklamasında bulunmasıyla tartışmalar alevlenmişti. Özellike ABD'nin Suriye'deki ortakları Kürtleri yalnız bırakacağı eleştiriler yüksek sesle dillendirilmişti.

Trump'ın bu açıklamasının ardından Ekim ayında ABD askerleri Rojava'nın kimi kentlerinden çekilmişti. Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad ve Serekaniye'ye saldırı başlatmıştı.





TSK'nin saldırıları esnasında Trump, Suriye'den asker çekme kararını bir kez daha açıklamıştı. Ancak aradan sadece üç hafta sonra Suriye'nin doğusundaki petrol kuyularını korumak üzere bölgede kalınacağını söylemişti. Trump'ın dile getirdiği yeni strateji, bölgedeki petrol kuyularının kontrolünü askeri varlık yoluyla Washington'un elinde tutmak yönündeydi.





Türkiye'nin saldırıları üzerine önce ABD, ardından Ruslarla yapılan anlaşma gereği SDG iki kentten çekilmişti. Tel Abyad ile Serekaniye denetimi TSK ve bağlı çetelere geçmişti.





Türkiye ile Rojava sınırına yapılan anlaşma gereği Ruslar yerleşirken, ABD askerleri ise daha çok petrol sahalarına kaydırılmıştı.