'ABD, Suriye'de çekildiği üsleri vuruyor'

Son olarak Menbiç'te, ABD askerleri bölgeyi terk ederken, yerine Rusya destekli Suriye ordu güçleri yerleşmeye başlamış ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye ordusu ile iş birliği yaparak, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanlarının saldırıların püskürtmek için harekete geçmişti.







Kuzey Suriye'de denklemi tümüyle değiştiren, Rusya ve Esad rejiminin elini güçlendiren, Kürt militan gücünün de tümüyle yok edilmesini engelleyen bu adımın yanı sıra, ABD'nin çekildiği üsleri imha ederek bölgeden çekildiği kaydedildi.





Independent Türkçe'deki habere göre, ABD askerleri Fransız Lafarge çimento fabrikasını imha ederek bölgeden ayrıldı.





Gazete, imha işleminin havadan ABD uçakları tarafından gerçekleştirildiğini kaydederken, çimento fabrikasının, SDG mevzi ve askeri noktalarını tahkim etmede kullanılan çimentoyu ürettiği ifade edildi.





Haberdeki bir dikkat çeken nokta da, fabrikadan temin edilen çimento, bölgede SDG tarafından inşa edilen yer altı tünellerinin yapımı sırasında kullanıldı. İddiaya göre, Lafarge çimento fabrikası, beş yıldır SGD'ye sağladığı katkılar nedeniyle tarafların gündemindeydi.





Habere göre, ABD'ye ait F-15 savaş uçakları çekilirken askeri üs ve tesisleri vurdu. İmha edilen yerlerden biri de Ayn İsa ve Ayn El Arab arasında yer alan Lafarge'ın çimento fabrikası tesislerindeki bir mühimmat deposu. Voice of America'nın Pentagon muhabiri Carla Babb'a konuşan ABD'li yetkililerin 'askeri tesislerin başka unsurların eline geçmemesi için bombalandığı' bilgisini paylaştı.





ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins de, ABD askerlerinin Rakka, Tabka ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Fransız Lafarge Çimento Fabrikası'ndan çekildiğini açıkladı.