Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Suriye'de garanti olarak asker bırakıyor /31 Ekim 2019 19:22

ABD, Suriye'de garanti olarak asker bırakıyor

The New York Times'a konuşan kayaklar ABD'nin Suriye'de 900 asker bırakacağını söyledi. Gazete, petrol bölgesindeki ABD askerlerinin sayısının artacağını da yazdı.

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The New York Times’a konuşan kaynaklar, ABD askerlerini çekme kararını açıkladıktan sonra petrolü güvenceye almaktan söz eden Başkan Donald Trump’ın Suriye’de 900 asker bırakabileceğini söyledi. Gazete, Trump’ın çekilme açıklaması öncesi Suriye’de zaten bin ABD askeri bulunduğuna dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın kafa karıştıran politikalarında son perde Suriye’den çekilmek oldu.
 
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna girmesine yeşil ışık yakmak suretiyle asker çektikten sonra petrol bölgesine asker konuşlandıracağını açıklayan Trump’ın askerleri geri getirme ve tekrar gönderme işlemlerinin ardından Suriye’deki ABD askerlerinin sayısının dokuz 100’e ulaşmasının beklendiği belirtildi. The New York Times (NYT) gazetesi, bunun, Trump’ın çekilmeye kalkışmasından önce Suriye’de bulunan bin ABD askerine yakın bir sayı olduğuna dikkat çekti.

Gazete, bir yandan Suriye’den ABD askerlerinin dalga dalga ayrıldığı, diğer yandan Suriye’ye ABD askerlerinin dalga dalga girdiği bir manzara çizdi. Suriye’de daha önce bulunan bin ABD askerinden beş 100’ünün bu hafta itibarıyla Suriye’den çıkmış olduğunu, çekilmenin geriye yaklaşık 250 asker kalana dek devam edeceğini ve bunların doğuda petrol yataklarının bulunduğu Deyr ez Zor’a konuşlanacağını aktaran NYT, diğer yandan bu ilk grubun kısa süre içinde mekanize birliklerle takviye edilmesiyle petrol bölgesindeki ABD askerlerinin sayısının 500’e ulaşacağını kaydetti.

Suriye’nin güneyinde, Irak-Ürdün sınırı yakınındaki Tanf’ta bulunan ABD askeri üssü ile çevresinde konuşlu askerler buna eklendiğinde Suriye’deki ABD askerlerinin toplam sayısının 900’e ulaşacağını hesaplayan NYT, IŞİD’in dirilme emareleri göstermesi halinde bu sayının daha da yükselebileceğini belirtti.
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