25 Ağustos 2025 18:22

ABD Suriye'de ne yapmak istiyor?

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Suriye'de merkezi devlet yapısını sürdürmenin mümkün olmadığını savunarak 'federasyon değil ama ona yakın' bir yeni yönetim modeline ihtiyaç duyulduğunu söyledi

ABD merkezli Washington Post gazetesi, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’ın, “Suriye’nin mevcut merkezi devlet yapısının sürdürülemez olduğunu ve bölgesel özerklikleri de koruyan, 'federasyon değil ama ona yakın' yeni bir yönetim modeline ihtiyaç duyulduğunu” söylediğini aktardı.

Washington Post’un haberine göre, Thomas Barrack, Suriye’nin Süveyda kentinde yaşanan çatışma ve katliamların ardından ülkenin yönetim modeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barrack, “Suriye’nin mevcut merkezi devlet yapısının sürdürülemez olduğunu ve bölgesel özerklikleri de koruyan, 'federasyon değil ama ona yakın' yeni bir yönetim modeline ihtiyaç duyulduğunu” söyledi.

Barrack, geçen ay bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, Suriye’nin mevcut merkezi devlet yapısının sürdürülebilir olmadığını belirterek, “Bir federasyon değil ama ona yakın bir şey; herkesin kendi bütünlüğünü, kendi kültürünü ve dilini koruyabileceği, İslamcılığın tehdit oluşturmadığı bir düzen. Daha makul bir yol bulmamız gerektiğini herkes söylüyor” ifadelerini kullanmıştı.

Haberde, uluslararası çevrelerde, özellikle ABD’de, Suriye’nin geleceğine ilişkin “daha esnek, bölgesel özerklikleri içeren bir yönetim modeline ihtiyaç duyulduğu” görüşünün öne çıktığına dikkat çekildi. Ancak İsrail’in azınlık bölgelerindeki, özellikle Dürzi topluluklarına yönelik güvenlik müdahalelerinin, ülkenin yeniden bütünleşme çabalarını karmaşıklaştırdığı vurgulandı.
Azınlıklar arasında güvensizlik derinleşiyor

Washington Post, Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki hükümetin ulusal birliği sağlamakta zorlandığını aktarırken, Dürzi, Alevi ve Kürt toplulukları arasında derin bir güvensizlik ve korku ortamı bulunduğunu belirtti. Haberde, Dürzilerin yoğun yaşadığı Erneh kasabasının hükümet güçleri ve dış müdahaleler karşısında güvenlik kaygısı taşıdığı, bu durumun azınlıkları daha özerk yönetim arayışlarına yönelttiği belirtildi.
Suriye'deki seçimler, üç bölgede ertelendi

Suriye’nin devlet haber ajansı SANA’nın geçen hafta bildirdiğine göre, Suriye’de eylülde yapılması planlanan parlamento seçimlerinin, güvenlik gerekçesiyle Süveyda, Rakka ve Haseke’de ertelendiği bildirilmişti. Seçim komisyonunun yalnızca hükümetin denetimindeki bölgelerde oy kullanmaya izin verdiği belirtilirken, Kürt Özerk Yönetimi bu kararı “demokratik olmayan ve dışlayıcı” olarak nitelendirmişti.

Washington Post’un haberinde, bu bölgelerin “çoğunlukla azınlıkların kontrolünde olduğu ya da Kürt bölgeleriyle uyumsuzluk yaşayan alanlar” olarak öne çıktığı kaydedildi.
Kürt gençlere güvenlik kuvvetlerine katılım çağrısı

Washington Post’un aktardığına göre, Afrin’de başlatılan bir girişimle Kürt ve diğer azınlıklardan gençlerin Suriye Genel Güvenlik Kuvvetleri’ne katılması teşvik ediliyor. Yaklaşık bin gönüllünün alındığı bildirilen bu girişimin, bazı toplum kesimlerinde umut yarattığı; ancak güvenlik ve siyasi temsile dair somut güvenceler olmadığı sürece bunun “gerçek bir kapsayıcılık değil, siyasi bir manevra olabileceği” yorumları yapıldığı ifade edildi.
