Samanyolu Haber /Dünya / ABD Suriye'den 600 asker çekiyor /18 Nisan 2025 11:44

ABD Suriye'den 600 asker çekiyor

ABD Suriye'nin kuzeydoğusunda konuşlu bulunan 2 bin askerinden 600'ünü çekiyor.

SHABER3.COM

New York Times'ın iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Suriye'nin kuzeydoğusundaki yüzlerce askerini geri çekmeye başladı. Habere göre Amerikan ordusu sekiz küçük operasyon üssünden üçünü kapatarak asker sayısını 2 binden 1400'e düşürecek. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

New York Times 60 günlük bir sürenin ardından başka kesintiler yapıp yapmamanın görüşüleceğini yazdı. Habere göre askeri yetkililer Suriye'de en az 500 Amerikan askerini bırakma tavsiyesinde bulundu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump ilk görev döneminde Suriye'deki tüm güçlerini çekmek istemiş ancak Pentagon bunun bölgedeki müttefiklerini yalnız bırakmak anlamına geleceği gerekçesiyle bu adıma muhalefet etmişti. Dönemin ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Trump'ı ikna edemediği gerekçesiyle istifa etmişti.

Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'e yönelik saldırısı sonrasında ABD Suriye'deki birliklerini 2 binin üzerine çıkarmıştı. Bu dönemde İran destekli milisler de ABD birliklerini hedef almaya başladı. Ocak 2024'te Ürdün'de konuşlu üç Amerikan askeri İran destekli milislerin insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.
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