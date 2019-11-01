Samanyolu Haber /Gündem / ABD, Suriye'nin kuzeyine yeniden birlik gönderdi /01 Kasım 2019 10:45

ABD, Suriye'nin kuzeyine yeniden birlik gönderdi

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, Aynularab'ın güneyine yeniden küçük bir birlik gönderdi.

SHABER3.COM


Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, bazı unsurlarını bölgeye yeniden soktu.

Önceki gün başlayan hareketlilikte, 8 zırhlı araçta 30 kadar ABD askeri, Kamışlı ilçesinin güneybatısındaki eski Tel Baydar üssüne geldi. ABD bu üssü, Barış Pınarı Harekatı başladığında diğer üsler gibi boşaltmıştı.

Bugün Tel Baydar'dan araçlarıyla hareket eden ABD askerleri, konvoylarındaki boş tırlarla, M4 karayolu üzerinde Tel Temır ve ardından Ayn İsa ilçesine ulaştı.

ABD askerlerinin geçişi sırasında, M4 yolu üzerindeki rejim unsurları geri çekildi.

Ayn İsa'dan yol almaya devam eden ABD askerleri, Sırrin beldesine ulaşarak bekleyişe geçti.

Sırrin, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab ilçesinin güneyinde yer alıyor.

Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin'de ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD, Suriye'nin kuzeyine yeniden birlik gönderdi Sonraki Haber >>

“Abim İlyas Salman bile ‘Sen ne yaptın da attılar’ diyor!

“Abim İlyas Salman bile ‘Sen ne yaptın da attılar’ diyor!

Hırsızlar baltayı taşa vurdu

Hırsızlar baltayı taşa vurdu

Gece karayolunda büyük sürpriz

Gece karayolunda büyük sürpriz

Bisikletliye şok !

Bisikletliye şok !

KHK bir faciadır, özür diliyorum

KHK bir faciadır, özür diliyorum

Erdoğan'ın o sözlerine öyle bir cevap verdi ki...

Erdoğan'ın o sözlerine öyle bir cevap verdi ki...

Yurtları yıkılan cemaat mensupları: Ne istiyorsunuz bizden!

Yurtları yıkılan cemaat mensupları: Ne istiyorsunuz bizden!

Polis memuru kaçan sürücüyü böyle durdurdu!

Polis memuru kaçan sürücüyü böyle durdurdu!

ABD'de Demokratların başkan aday adayı: Erdoğan IŞİD'i destekleyen megalomanyak

ABD'de Demokratların başkan aday adayı: Erdoğan IŞİD'i destekleyen megalomanyak

Erdoğan’dan suikast mesajı: 'Yakında müjdelerimiz olacak' sözüyle kimleri kastetti?

Erdoğan’dan suikast mesajı: 'Yakında müjdelerimiz olacak' sözüyle kimleri kastetti?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:07:02