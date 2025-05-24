ABD, Suriye'ye yönelik hangi yaptırımları kaldırdı?





"ÖNCE AMERİKA" STRATEJİSİ





SURİYE EKONOMİSİNİN TÜM SEKTÖRLERİNDEKİ FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ KOLAYLAŞTIRILACAK





ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO'DAN AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların derhal hafifletilmesini sağlamak üzere genel lisans yayımladı.ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurmasının ardından ABD Hazine Bakanlığı"ndan ilk adım geldi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın söz konusu açıklaması doğrultusunda Suriye'ye yönelik yaptırımların derhal hafifletilmesini sağlamak üzere genel lisans yayımlandığı bildirildi.Açıklamada, genel lisansın Suriye Yaptırımları Yönetmeliği kapsamındaki yasaklanmış işlemlere izin vererek "fiilen Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığı" aktarıldı.Lisansın "Önce Amerika" stratejisi doğrultusunda yeni yatırımların ve özel sektör faaliyetlerinin önünü açacağı belirtilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının da Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamında bir muafiyet yayımlayarak ABD'nin ortaklarının, müttefiklerinin ve bölgenin Suriye'nin potansiyelini daha fazla ortaya çıkarmasını mümkün kılacağı kaydedildi.ABD hükümetinin, "istikrarlı, birleşik, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde olan" bir Suriye'yi desteklemeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, ABD'nin Suriye'deki gelişmeleri ve ilerlemeyi izlemeye devam edeceği belirtildi.Açıklamada, söz konusu lisansın "terör örgütlerine, insan hakları ihlalleri ve savaş suçları işleyenlere, uyuşturucu kaçakçılarına veya eski Esad yönetimine" herhangi bir kolaylık sağlamadan, Suriye ekonomisinin tüm sektörlerindeki faaliyetlerin yürütülmesini kolaylaştıracağı aktarıldı. Ayrıca, eski Esad yönetiminin "başlıca destekçileri" olarak nitelendirilen Rusya, İran veya Kuzey Kore lehine işlemlere izin verilmediği kaydedildi.ABD'nin dış politika çıkarları doğrultusunda Suriye'nin ekonomisini, finans sektörünü ve altyapısını yeniden inşa etmeye yardımcı olmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, bunun için Suriye'ye yeni yatırımların çekilmesi ve yeni hükümetin desteklenmesinin önemli olduğu vurgulandı.Yayımlanan genel lisans ile ABD'nin Suriye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımlar kapsamında normalde yasak olan işlemlere izin verildiği, bu işlemler arasında Suriye'ye yeni yatırım yapılmasının, ülkeye finansal ve diğer hizmetlerin sağlanmasının ve Suriye menşeli petrol veya petrol ürünleriyle ilgili işlemlerin yer aldığı aktarıldı.Ayrıca, yeni Suriye hükümeti ile genel lisansta belirtilen bazı kişilerle yapılacak tüm işlemlere de izin verilirken, ABD'li finans kuruluşlarının Suriye Ticaret Bankası için hesapları tutmalarına izin vermek amacıyla istisnai bir muafiyetin de sağlandığı kaydedildi.ABD Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı genel lisans kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Muhammed El Colani (Ahmed Şara) ve hükümetinin yanı sıra Suriye Merkez Bankası, bazı Suriyeli bankalar ile enerji şirketleri ve kamu kuruluşlarıyla işlemlere izin verildi.Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yazılı bir açıklama yaparak Suriye yaptırımlarının hafifletilmesi konusundaki yaklaşımlarını paylaştı.Rubio, şunları kaydetti:"Başkan Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi talimatı doğrultusunda, Suriye'nin toparlanma ve yeniden inşa çabalarına katkı amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarından 180 gün süreyle feragat edilmesine karar verdim. Bu muafiyetler elektrik, enerji, su ve sanitasyon hizmetlerinin sağlanmasını kolaylaştıracak ve Suriye genelinde daha etkili bir insani yardım müdahalesine imkan tanıyacaktır."Rubio ayrıca, söz konusu yaptırım muafiyetinin, "Trump'ın, Suriye ile ABD arasında yeni bir ilişki kurma vizyonunun" hayata geçirilmesinde önemli bir adımı teşkil edeceğini vurguladı.