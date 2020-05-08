ABD Suudi Arabistan’daki iki Patriot bataryasını geri çekiyor









İlk olarak Wall Street Journal gazetesinin duyurduğu kararı, Associated Press haber ajansına konuşan Amerikalı yetkili de doğruladı. Yetkili, Suudi Arabistan’daki petrol tesislerini koruyan iki bataryanın söküleceğini, Suudi çölündeki Prens Sultan Hava Üssü’nde, başka hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarıyla birlikte konuşlu bulunan iki Patriot bataryasınınsa muhafaza edileceğini söyledi.





Yetkili, iki Patriot bataryasında görev yapan yaklaşık 300 ABD askerinin de Suudi Arabistan’dan ayrılacağını belirtti. Amerika bu kararla birlikte, İran’dan gelen tehditlere karşı bölgedeki askeri varlığını arttırmaya başlamasından sadece birkaç ay sonra Suudi Arabistan’daki varlığını azaltılmış olacak.





ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın füze saldırısının hedefi olan ABD askerlerini ve müttefik ülkelerin askerlerini korumak amacıyla Irak’a da Patriot sistemlerini göndermişti. ABD ordusunun elinde bu sistemlerden sınırlı sayıda bulunuyor. Sistemlerin, güncelleme için düzenli olarak ABD’ye getirilmesi gerekiyor.





Trump: “Suudi Arabistan’la değil daha çok başka ülkelerle ilgili”





Ortadoğu’da konuşlu iki Patriot bataryası daha başka bir yere konuşlandırılmadan önce bakım için ABD’ye gönderiliyor. ABD’nin Suudi Arabistan’daki iki Patriot bataryasını geri çekme kararında, hala devam eden petrol anlaşmazlığının mı yoksa çok talebin olduğu Patriot sistemlerinin paylaştırılmasında zorluk yaşanmasının mı temel sebep olduğu bilinmiyor.





Konuya ilişkin bir soruyu cevaplandıran Başkan Donald Trump, “Ortadoğu’da ve başka bölgelerde pek çok adım atıyoruz. Tüm dünyada pek çok şey yapıyoruz. Askeri olarak bütün dünyada bizden yararlandılar” şeklinde konuştu. Trump başka ayrıntı vermedi ancak “Bunun Suudi Arabistan’la bir ilgisi yok. Doğruyu söylemek gerekirse daha çok başka ülkelerle ilgisi var” dedi.





Suudi Arabistan’ın bu yıl petrol üretimini arttırması petrol fiyatlarının düşmesine yol açmış, Cumhuriyetçiler Suudi Arabistan’ı Corona virüsü salgını sebebiyle zor durumda olan petrol piyasalarında istikrarsızlığı körüklemekle suçlamıştı.





Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve düşüş, ABD’deki üreticileri olumsuz etkilemiş, özellikle Cumhuriyetçiler’in yönetimindeki eyaletlerde sektörde işten çıkarmalara yol açmıştı.





Bazı Cumhuriyetçi senatörler Mart ayı sonunda yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan’ın tutumunu değiştirmediği taktirde, ABD’nin savunma alanında sağladığı desteği kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.





Amerikalı yetkili, Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi’nin (THAAD) Suudi Arabistan’da konuşlu kalmaya devam edeceğini söyledi. Bu anti-balistik füze sistemleri, Dünya’nın atmosferi dışına çıkan balistik füzelere karşı savunma sağlayarak Patriot sistemlerini tamamlıyor.





Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği ve Suudi hükümetinden konuyla ilgili açıklama gelmedi.