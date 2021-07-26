Samanyolu Haber /Dünya / ABD tankları Romanya’ya gidiyor /26 Temmuz 2021 19:26

ABD tankları Romanya’ya gidiyor

Dev gemilerle Yunanistan’ın Dedeağaç Limanı’na getirilerek indirilen yüzlerce ABD tankı ve zırhlı araçlarla askeri mühimmatın Romanya’ya gitmek üzere kara ve demiryolu ile yola çıkarıldığı belirtildi.

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ABD ve Yunanistan arasında imzalanan savunma işbirliği sözleşmelerinin ardından Batı Trakya'daki Türk sınırına sadece 30 km. uzaklıkta olan Dedeağaç (Evros) Limanı'nı askeri üsse çeviren ve  300 metrelik dev gemilerle ABD'den getirilen tank ve zırhlı araçları limana indirilmesinin ardından yoğun hareketlilik yaşanmaya başlandı.

YÜZLERCE TANK VE ZIRHLI ARAÇ ROMANYA'YA GÖNDERİLİYOR

ABD'nin Batı Trakya ve Girit Adası'ndan sonra Dedeağaç Limanı'na indirdiği yüzlerce tank, zırhlı araç ve mühimmatın vagonlara ve TIR'la yüklenerek Romanya'ya yola çıkarıldığı belirtildi. Dedeağaç Limanı'ndan Cumartesi sabahı hareket eden ilk yükü alan tren Bulgaristan'ın Zimnitsa bölgesine ulaştı. 24 Temmuz tarihinde başlayan sevkiyat 27 Temmuz'a kadar daha 6 tren 109 vagonla Köstence'deki Nicolae Balcescu tren merkezine ulaşacak. Sevkiyatı Yunan makamları ile birlikte  ABD ordusunun 598. Ulaştırma Tugayı koordine ediyor.

ABD 5 YIL DAHA BÖLGEDE KALACAK ÜS SAYISINI ARTTIRACAK

Dedeağaç'ta yayın yapan www.evrosnews.gr yayın organı  ise okuyucularına duyurduğu haberde Yeni Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın (MDCA) önümüzdeki Ekim ayında ABD Dışişleri Bakanlığı ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından imzalanması bekleniyor. Anlaşmaya göre ABD'nin Batı Trakya ve Dedeağaç Limanı'nda 5 yıl daha kalması planlanırken iki yeni üs bölgesi kurulacak. Bu arada ABD askerlerinin konaklamaları için Kandilapti kentinden sonra Giannouli kentinde yeni  lojmanlar yapılacak.
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