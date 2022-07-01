ABD tarihinde bir ilk

Jackson, Başkan Joe Biden tarafından Anayasa Mahkemesi’nin liberal kanadında yer alan Stephen Breyer’ın emeklilik kararı almasının ardından aday gösterilmişti.
Ketanji Brown Jackson'ın görevi, Senato Adalet Komisyonu’nda zaman zaman gergin geçen oturumların ardından 7 Nisan’da Senato’da yapılan oylamada 47’ye karşı 53 oyla onaylanmıştı.
51 yaşındaki Jackson öğlen saatlerinde Anayasa Mahkekesi Başkanı John Roberts’ın yönettiği yemin töreninde yemin ederek resmen göreve başladı.
Jackson, 1789’da kurulan Anayasa Mahkemesi’ne atanan 116. hakim, altıncı kadın, üçüncü siyah olarak kayıtlara geçti. Bunun yanında Jackson, yüksek mahkemenin ilk siyah kadın yargıcı olarak da tarihe adını yazdırdı.
Breyer, Jackson’ın göreve başlamasından dolayı Amerika için mutlu olduğunu söylerken, Anayasa Mahkemesi Roberts da yemin töreninde yaptığı konuşmada Jackson’ı mahkemede görmekten memnun olduğunu kaydetti.
Jackson, Anayasa Mahkemesi’nin özellikle kürtaj kararıyla birlikte tartışmaların odağında olduğu bir dönemde göreve başlıyor.
Kürtaj kararı sonrası Reuters/Ipsos’un anketine göre Amerikalılar’ın yüzde 57’sinin mahkemeye karşı düşünceleri olumsuz.
Jackson’ın göreve başlaması mahkemedeki dengeleri değiştirmiyor. 9 üyeli mahkemede muhafazakar üyelerin 3'e karşı 6'lık üstünlüğü bulunuyor.
Mahkemenin 3 üyesi eski Başkan Donald Trump döneminde göreve başlamıştı.
ABD’de Anayasa Mahkemesi üyeliğine atananların süre kısıtlaması bulunmuyor. Üyeler kendi istekleriyle emekli olmadıkları sürece ömür boyu mahkeme üyesi olarak görev yapabiliyorlar.
Jackson, Anayasa Mahkemesi’ndeki çalışmalara mahkemenin yeni sezonda açılacağı Ekim ayında davalarla ilgili argümanların değerlendirilmesi sırasında başlayacak.