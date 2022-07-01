ABD tarihinde bir ilk

Jackson, Başkan Joe Biden tarafından Anayasa Mahkemesi’nin liberal kanadında yer alan Stephen Breyer’ın emeklilik kararı almasının ardından aday gösterilmişti.

Ketanji Brown Jackson'ın görevi, Senato Adalet Komisyonu’nda zaman zaman gergin geçen oturumların ardından 7 Nisan’da Senato’da yapılan oylamada 47’ye karşı 53 oyla onaylanmıştı.

51 yaşındaki Jackson öğlen saatlerinde Anayasa Mahkekesi Başkanı John Roberts’ın yönettiği yemin töreninde yemin ederek resmen göreve başladı.





Jackson, 1789’da kurulan Anayasa Mahkemesi’ne atanan 116. hakim, altıncı kadın, üçüncü siyah olarak kayıtlara geçti. Bunun yanında Jackson, yüksek mahkemenin ilk siyah kadın yargıcı olarak da tarihe adını yazdırdı.





Breyer, Jackson’ın göreve başlamasından dolayı Amerika için mutlu olduğunu söylerken, Anayasa Mahkemesi Roberts da yemin töreninde yaptığı konuşmada Jackson’ı mahkemede görmekten memnun olduğunu kaydetti.



