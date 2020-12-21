Samanyolu Haber /Dünya / ABD tarihinin en büyük ikinci paketi: Kişi başı 600 dolar /21 Aralık 2020 10:04

ABD tarihinin en büyük ikinci paketi: Kişi başı 600 dolar

ABD'de, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında uzun zamandır süren müzakerelerin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketinde anlaşmaya varıldı.

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Mart ayındaki 2.3 trilyon dolarlık paketin ardından, 900 milyar dolarlık yeni yardım ABD tarihindeki en yüksek ikinci ekonomi paketi olacak. Ülkede her gün 214 bin insan virüsten etkilenirken, salgın başından bu yana 317 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

‘DAHA FAZLASI LAZIM’

Anlaşma sonrası Kongre üyelerinden de açıklamalar geldi. Cumhuriyetçi Parti Senato’daki çoğunluk lideri Mitch McConnell, “Nihayet iki partinin de desteğini sağladık. Ülkenin buna ihtiyacı vardı” dedi.

Demokrat Parti’nin Senato’daki lideri Chuck Schumer ise paketin yeterli olmadığı görüşünde. Schumer, “Bu yardımın yeterli olduğunu düşünen varsa, ABD’de ne olduğunu bilmiyor demektir” dedi. Schumer, Biden göreve geldikten sonra daha fazla yardım için bastıracaklarını söyledi.

KİŞİ BAŞI 600 DOLAR

Kongre’nin her iki kanadında da destek bulan ve oylamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump’a sunulacak paketle, kişi başı 600 dolarlık yardım yapılması planlanıyor. Küçük işletmelere milyarlarca yardımın yanı sıra, gıda desteği ve aşı dağıtımına da bütçe ayırılacağı belirtiliyor.
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