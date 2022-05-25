ABD, Teksas’ta ilkokula düzenlenen saldırının şokunu yaşıyor

Son dönemde silahlı saldırı vakalarının artış gösterdiği ABD, Teksas'taki bir ilkokulda 19'u çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiği saldırının şokunu yaşıyor.





Robb İlkokulu'nda dün yaşları 7 ile 11 arasında değişen 19 öğrenci ve 2 öğretmeni öldüren 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos, okulu kuşatan güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.





Saldırganla ilgili önemli detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ramos'un okula baskın düzenlemeden önce büyükannesini de vurarak ağır yaraladığı ve okula girmeden önce güvenlik güçleriyle çatışma yaşadığı belirtildi.









18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos





Teksas Valisi Greg Abbott, saldırı sırasında çelik yelek giyen Ramos'un otomatik silah ve tüfekle okul binasına girerek etrafa kurşun yağdırdığını ifade etti.









Saldırıdan hemen sonra ailelerin panik içinde okula akın ettiği ve çocuklarının akıbetini öğrenmeye çalıştığı görüldü.





SİLAHLARININ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMIŞ





ABD basını, saldırıdan hemen önce sosyal medya hesabında 18. doğum günü için aldığı silahlarının görüntülerini yayınlayan gencin mesajlaştığı bir genç kıza da saldırı planı yaptığını söylediğini aktardı. Okuldan bir arkadaşı da Ramos'un saldırıdan 4 gün önce kendisine de silahlarının fotoğrafını gönderdiğini anlattı. Arkadaşı, Ramos'un kıyafetleri ve ailesinin yoksul olması nedeniyle çevresinde alay konusu olduğunu ve yakın zamanda okuldan ayrıldığını belirtti.





Bir fast food lokantasında çalışan saldırgan, diğer çalışanlar tarafından “sakin biri” olarak tanımlandı. Lokantanın gece müdürü, Ramos'un pek sosyal biri olmadığını ifade etti.





BIDEN’DAN SİLAH LOBİSİ ÇAĞRISI





ABD Başkanı Joe Biden, saldırıyla ilgili olarak dün gece Beyaz Saray'dan ulusa seslendi. Biden, saldırıdan silah lobisini sorumlu tutarak “18 yaşında bir çocuğun silah dükkanına girip iki saldırı silahı alması tam anlamıyla yanlış bir olay. Ülke olarak şunu sormalıyız: Tanrı aşkına, ne zaman silah lobisine karşı ayağa kalkacağız” dedi.





ABD Başkanı, duygusal konuşmasında “Güzel masum çocuklar. Ve arkadaşlarının ölümünü sanki savaş alanındaymış gibi izleyen çok sayıda çocuk” ifadelerini kullandı.







ABD'de bir okula düzenlenen son kanlı saldırı, 2018'de Florida'da yaşanmıştı. Bir liseye düzenlenen saldırıda 14 öğrenci ve üç çalışan hayatını kaybetmişti.