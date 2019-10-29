Samanyolu Haber /Dünya / ABD Temsilciler Meclisi 'Ermeni Soykırımı'nı yasayla tanıdı /29 Ekim 2019 11:44

ABD Temsilciler Meclisi 'Ermeni Soykırımı'nı yasayla tanıdı

ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan yasa tasarısını onayladı. Tasarı kısa süre sonra senatoda oylamaya sunulacak.

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11 Nisan’da, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff'in sunduğu karar tasarısında, "Temsilciler Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü" ifade edilmişti.

Meclisin, ABD hükümetini soykırım iddialarının inkarı ile ilişkilendirme çabalarını reddettiği ifade edilen tasarıda, ABD'nin 1915 olaylarındaki insani yardım çabaları dahil "Ermeni Soykırımı'na" ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği kaydedilmişti.
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