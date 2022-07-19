Samanyolu Haber /Gündem / ABD Temsilciler Meclisi, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onayladı /19 Temmuz 2022 12:16

ABD Temsilciler Meclisi, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini kabul etti. Tasarı, Kongre'nin üst kanadı olan Senato'da da onaylanacak.

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ABD Temsilciler Meclisi, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka üyeliklerini öngören karar tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi'nin 394 üyesi tasarıya destek verirken Cumhuriyetçi Parti’den 18 üye ret oyu verdi. Tasarı, Kongre’nin üst kanadı olan Senato’da da onaylanacak.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği yolu, Türkiye'nin geçen ay itirazlarını geri çekmesinin ardından açılmıştı. İki ülkenin üyeliğine NATO'daki 30 ülkenin tümünün parlamentolarının onay vermesi gerekiyor.
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