Samanyolu Haber /Dünya / ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı /08 Aralık 2021 20:00

ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı

ABD'de 2022 yılı için oluşturulan 768 milyar dolarlık savunma bütçesinin 70 red oyuna karşı 363 kabul oyuyla Temsilciler Meclisi'nde kabul edildiği belirtildi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD Temsilciler Meclisi üyeleri dün gece yapılan oylamada ülkenin 768 milyar dolarlık 2022 yılı savunma bütçesini kabul etti. Yapılan oylamada bütçe tasarısı 70 red oyuna karşı 363 kabul oyuyla Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Savunma bütçesi son haftalarda alışılmışın dışında uzun ve gergin tartışmalara neden oldu. Bütçe tasarısının son şekli, Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti temsilcileri tarafından kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler sonucu oluştu. Bu yılki bütçe tasarısı içerisinde ABD’nin 20 yıl süren Afganistan savaşının araştırılması için bir komisyon kurulması, Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık silah yardımı yapılması ve Tayvan’a da Çin tehdidine karşı destek sağlanması da yer alıyor.

Bütçe tasarısı ayrıca ordudaki cinsel taciz, tecavüz ve diğer suçlar konusunda mücadele amaçlı bağımsız bir savcılık oluşturulmasını da öngörüyor.

Tasarı, bir kişinin ABD’de Savunma Bakanı olması için ordudan emekli olduktan sonra geçen süreyi 7 yıldan 10 yıla çıkarılıyor.

Tasarıda, Türkiye’nin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) programının yakın takibe alınması ve Azerbaycan’a yapılan yardımların kesilmesini önleyen kararın kaldırılmasına ilişkin madde de yer alıyor. Tasarı ayrıca Suriye’de YPG/PKK’ya verilen desteğin devam etmesini de öngörüyor.

Savunma bütçesinin son hal,i Başkan Joe Biden’ın talep ettiğinin 24 milyar dolar üzerinde bir rakam olarak ortaya çıktı. Savunma bütçesi tasarısının bu hafta Senato’dan da geçmesi ve ardından Başkan Biden’ın onayına gitmesi bekleniyor.
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