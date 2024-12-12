ABD Temsilciler Meclisi üyesi Scott Perry: 'Kız çocuklarının yargılanması despotik bir harekettir'

Bununla da yetinmeyen ABD temsilciler meclisi üyesi Scott Perry, ayrıca sosyal medya hesabından eski Eski NBA oyuncusu oyuncusu ve insan hakları savunucusu Enes Kanter Freedom’un Newsweek dergisinde yayınlanan ”Türkiye Genç Kızları Tutukluyor. Erdoğan Ne Kadar Düşecek?” başlıklı yazısını da paylaştığı görüldü.













Kız Çocukları Davası sosyal medyada da büyük tepki topladı. Abdullah Demirbaş, bugün ikinci kez görülen Kız Çocukları Davası ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu mesajı yayınladı: ''Kız çocukları davasında 13-14-16 yaşlarında ki küçük kızlar haksız suçlamalarla karşı karşıyadır.

Hakları uluslararası hukuka aykırı olarak çiğneniyor.

Adalet için ses verin!''





Sosyal medyada yayınlanan tepkiler şu şekilde:





















Sosyal medya hesabından Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşan Fedaral Milletvekili Perry; Kız çocuklarının yargılandığı davayla ilgili şunları söyledi.“Türkiye, 15 genç kızı –reşit olmayanları– gözaltına alarak ebeveynlerine karşı ifade vermeye zorladı. Bu, bir Amerikan müttefikine ve NATO üyesine yakışmayan despotik bir harekettir. Hukukun temel kurallarının bu şekilde ihlal edilmesi kesinlikle kabul edilemez.”