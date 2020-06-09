ABD Temsilciler Meclisinde Demokratlar 'Floyd' için diz çöktü









Temsilciler Meclisi ve Senato’daki Demokratlar, yasa tasarısının içeriği açıklanmadan önce, polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılarak hayatını kaybeden siyah George Floyd anısına, polisin Floyd’un ensesine diziyle bastırdığı süre olan 8 dakika 46 saniye boyunca saygı duruşunda bulundu.





Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve California Senatörü Kamala Harris başta olmak üzere Demokrat Kongre üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısına başlarken, “8 dakika 46 saniye çok uzun bir süre. Çok uzun” diyerek söze girdi. “George Floyd’un ölümü bize ulus düzeyinde büyük bir acıyı tecrübe ettirdi. Bugün bu acı, ulusal düzeyde adım atma hareketine dönüştü” diyerek yasa tasarısının içeriğini açıkladı.





“Kolluk Gücünde Adalet Yasası” (Justice In Policing Act) adı verilen 134 sayfalık yasa tasarısı genel hatlarıyla şu unsurları kapsıyor:





Polisin kusurlu davranışına maruz kalan mağdurlar ve onların ailelerinin sivil mahkemede polise karşı tazminat davası açılabilmesi

Polis teşkilatlarına sağlanan askeri teçhizata sınırlama getirilmesi Linçin nefret suçu kapsamında değerlendirilmesi

Özellikle uyuşturucu bağlantılı vakalarda şüphelinin yüzünü ve göğsünü yere bastırarak kontrol altına alma yönetiminin yasaklanması

Polisin kusurlu davranış ve muamelesi vakalarının takip edilmesi için federal bir veri tabanı oluşturulması

Kusurlu davranış sicili olan emniyet birimleri hakkında bağımsız soruşturma açılabilmesi

Polislerin üniformaları üzerinde taşımaları gereken ve herhangi bir olaya müdahale etmeleri durumunda çalıştırmak zorunda oldukları kameraların kullanılmasının ülke genelinde yaygınlaştırılması

Tasarıda polis teşkilatlarının bütçesinde kesinti yapılması çağrısı yok





Yasa tasarısı, savunucularının talep ettiği gibi polis teşkilatlarının bütçesinde kesintiye gidilmesi ya da bütçenin kaldırılması yönünde bir çağrıya yer vermiyor. Ancak Kongre üyeleri kaynak sağlanması konusunda önceliklerin değişmesi çağrısında bulundu.





ABD Kongresi’nin Siyah Parti Grupları Başkanı olan Karen Bass tasarıyla ilgili basın toplantısında, “Öldürme gücüne sahip olunan bir meslek, kamuoyuna hesap vermesi gereken son derece eğitimli polis memurlarının görev yapmasını gerektirir” ifadelerini kullandı.





Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olan Joe Biden’ın başkan yardımcısı adayı olarak değerlendirdiği isimler arasında yer alan Senatör Kamala Harris de “Semtlerimizin güvenli olmasıyla sokaklarda daha fazla polisi görevlendirme meselesini birbiriyle karıştırdık. Oysa toplumun güvenli ve sağlıklı olmasını sağlamanın asıl yolu bu toplumlara yatırım yapmaktan geçer” şeklinde konuştu.





George Floyd’un 25 Mayıs’ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındıktan sonra polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesinin ardından, ABD genelinde başlayan gösteriler üçüncü haftasına girdi. Polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı büyük protesto gösterileri, Amerika dışındaki ülkelere de sıçradı.





Demokratlar bu ay içinde tasarıyı gündeme getirmeyi planlıyor





Demokratlar polis reformu yasa tasarısını Haziran ayı sonuna kadar Temsilciler Meclisi Genel Kurulu gündemine alarak oylamayı amaçlıyor. Ancak tasarının Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da nasıl karşılanacağı belli değil.





Senato’daki Cumhuriyetçi grup lideri Mitch McConnell, bu konuda bir yasa hazırlanmasının gerekliliği konusunda çekimser bir tavır sergiledi. Tasarının yasalaşması için hem Cumhuriyetçiler’in hem de Başkan Donald Trump’ın desteği gerekiyor.