Samanyolu Haber /Gündem / ABD Terör raporunda Türkiye /17 Aralık 2021 12:24

ABD Terör raporunda Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2020 yılı terör raporunu açıkladı. Her bir ülkeye ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda, Türkiye'ye geniş yer ayırdı .

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2020 yılı terör raporunu açıkladı. Her bir ülkeye ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda, Türkiye'ye geniş yer ayırdı . 
Raporun başlangıcında Türkiye'yi Uyuşturucu , kara para aklama ve mali suçlarla ilgili problemli ülkeler katagorisinde sayıldı. Raporda, “Türkiye, Suriye ve Irak’ta savaşan IŞİD ve diğer terör örgütlerine katılmak isteyenlerin yanısıra Suriye ve Irak’tan ayrılmak isteyen yabancı terör savaşçıları için kaynak ve transit ülke olduğu' ifadeleri yer aldı .
ABD Dışişleri Bakanlığı terör raporunda, 2020 yılında Türkiye’de siyasi güdümlü gözaltılar ve tutuklamaların devam ettiğine de değinildi. Bu kişiler arasında politikacılar, gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve avukatların bulunduğu belirtildi.

Darbe girişiminden sonraki dönemde hükümetin uygulamalarına da yer verilen raporda, Türk hükümeti, Hizmet hareketini Terör Örgütü olarak etiketlediğini ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun kabul edilmediği hatırlatıldı. Ayrıca çoğu zaman yetersiz deliller ve  tartışmalı yargı süreciyle, Hizmet hareketi ile iktisaklı oldukları iddiasıyla, ABD’nin Türkiye’deki diplomatik misyonlarının yerel çalışanları dahil Türkiye’de ikamet eden yabancı vatandaşlar ve Türk vatandaşlarını gözaltına almaya ve tutuklamaya devam edildiği belirtildi. Hükümet ayrıca, 2020 yılı boyunca ordu, güvenlik ve sivil makamlarda görev yapan çalışanlar ve memurları işlerinden ihraç etmeyi sürdürdü” denildi.


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