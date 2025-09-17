Samanyolu Haber /Gündem / ABD Türk yolculara kapıyı kapattı: 20 ay randevu bile yok! /17 Eylül 2025 14:25

ABD Türk yolculara kapıyı kapattı: 20 ay randevu bile yok!

Türk vatandaşlarının ABD seyahatinde ihtiyaç duyduğu turist vizesi randevuları, verilen düşük kontenjanlar nedeniyle tamamen durma aşamasına geldi. Bugün vize başvurusunda bulunacak bir Türk vatandaşı, en erken 20 ay sonrasına randevu alabiliyor.

SHABER3.COM

ABD'nin Türkiye'ye yönelik uyguladığı vize politikalarında radikal değişiklikler gözlemlenirken, Türk vatandaşlarına verilen B1/B2 turist vizelerinde randevu tarihleri 2027 yılına kadar ertelenmiş durumda. 

Halihazırda randevusu bulunan vatandaşların dışında, yeni vize talebinde bulunan Türk vatandaşları için en erken tarih 2027 yılının haziran ayı olurken, bu durum ailesi ABD'de yaşayan çok sayıda vatandaşın önemli mağduriyetler yaşamasına neden oluyor. 

TEK SORUNLU ÜLKE TÜRKİYE DEĞİL 

ABD'nin bilinçli olarak düşük tuttuğu turist kontenjanlarının sayısı son yıllarda giderek düşerken, yoğun talebe rağmen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde vize işlemleri için ayrılan sınır yukarı çekilmemekte. Söz konusu tartışmalı uygulama Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ülkelerinde de aynı şekilde uygulanırken, Abu Dabi'de ABD vizesi için bekleme süresi 18 aya kadar ulaştı. 

İstanbul, en uzun randevu sürelerinin görüldüğü merkezlerden biri haline gelirken, ABD vizesi için süreç, DS-160 formunun doldurulması ve 185 dolarlık MRV ücretinin ödenmesi ile başlıyor. 

ABD VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

ABD vizesi için süreç, DS-160 formunun doldurulması ve 185 dolarlık MRV ücretinin ödenmesi ile başlıyor. Ancak randevuların ileri tarihlere verilmesi, başvuru sahiplerini zor durumda bırakıyor.

Gerekli belgeler arasında:

DS-160 onay sayfası

MRV ücret dekontu

Geçerli pasaport

Biyometrik fotoğraf

Mali durumu ve Türkiye’ye dönüş bağlarını gösteren evraklar

Mülakatın ardından onaylanan vizeler birkaç gün içinde pasaportla birlikte teslim ediliyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Türk yolculara kapıyı kapattı: 20 ay randevu bile yok! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:49:37