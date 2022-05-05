Samanyolu Haber /Gündem / ABD: ‘Türkiye’deki yargı tacizlerinden kaygılıyız’ /05 Mayıs 2022 11:47

ABD: ‘Türkiye’deki yargı tacizlerinden kaygılıyız’

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü, Türkiye’de insan hakları savunucuları, medya, siyasi partiler ve iş dünyası liderleri dahil olmak üzere sivil topluma karşı devam eden yargı tacizlerinden ciddi kaygı duyduklarını belirtti.

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Türkiye’deki gazeteci tutuklamalarıyla ilgili bir soruya cevaben e-posta üzerinden yazılı açıklama yapan sözcü, “Duruşma öncesi uzun gözaltı süreleri, çok geniş tanımlı teröre destek iddiaları ve suç unsuru oluşturan hakaret davaları üzerinden de olmak üzere, insan hakları savunucuları, medya, siyasi partiler ve iş dünyası liderleri dahil sivil topluma karşı devam eden yargı tacizlerinden ciddi kaygı duyuyoruz” ifadesini kullandı.

“Türkiye halkı, cezalandırılma korkusu duymadan insan hakları ve temel özgürlüklerini uygulamayı hak ediyor” diyen sözcü, ifade, barışçı toplanma ve dernek kurma özgürlüğünün korunması gerektiğini ve bu özgürlüklerin Türkiye’nin anayasası, uluslararası hukuki sorumlulukları ve AGİT yükümlülüklerinde de yer aldığını vurguladı.

Sözcü bu açıklamayı, gazetecilerin, geçen ay sosyal medyada yaptığı bir paylaşım yüzünden tutuklanan ve geçen hafta serbest bırakılan gazeteci İbrahim Haskoloğlu’yla ilgili bir sorusu üzerine yaptı.

Sözcünün açıklamasının, geçen hafta Türkiye’de mahkemenin Osman Kavala kararıyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yazılı açıklamadaki ifadelerle benzerlik taşıdığı dikkat çekti.
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