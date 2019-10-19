ABD – Türkiye görüşmesinin detayları ortaya çıktı





ABD ve Türkiye arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmanın perde arkasındaki yaşananlar ortaya çıktı. Tarihi görüşmede Pence ve Pompeo maddeleri Erdoğan’a sunmadan son düzenlemeleri yaptı. Görüşmede ayrıca Türk tarafı harekat sırasında Türkiye’nin şehitlerini gündeme getirdi. Pence de Erdoğan ve Türkiye’ye başsağlığı dileklerini iletti.





KRİTİK GÖRÜŞMEDE NELER YAŞANDI?

ABD’li yetkilinin aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 4 saatten fazla süren görüşmeler boyunca Amerikan tarafı sürekli YPG mensuplarıyla temas halinde kaldı. Bu temas sırasında Amerikalılar YPG’lilere tam olarak nereden çekilecekleri gibi spesifik lojistik detayları sordular. Ayrıca, ABD YPG’lilere Türkiye içine yaptıkları havan topu atışlarını durdurmalarını söyledi.





METİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ABD heyetinden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan bir gün önce Ankara’ya geldiklerinde Türkiye ile üzerinde uzlaşmak istedikleri metnin taslağını ortaya çıkarmak için Türk yetkililerle görüşmeler yaptı.





Türk tarafı ile çalışmalar sonucu ortaya çıkan metni Pence de Erdoğan tarafından kabul edilmeden önce gözden geçirdi. Pence ve Pompeo metin üzerinde çalıştı. Bazı değişiklikler yapıldıktan sonra metne son hali verildi.





TÜRKİYE ŞEHİTLERİ GÜNDEME GETİRDİ

Amerikalı üst düzey yetkilinin anlattığına göre heyetlerarası görüşmede Türkiye’nin şehitlerini gündeme getirdi. Pence de bu sırada masanın Amerikan tarafında daha önce orduda görev yapmış kişiler bulunduğunu söyleyerek, Erdoğan ve Türkiye’ye başsağlığı dileklerini iletti.





ERDOĞAN NE SORDU?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Barış Pınarı Operasyonu’na ara vereceğiz, bu bir ateşkes değil.” açıklamasını değerlendiren ABD’li üst düzey yetkili, Çavuşoğlu’nun sözlerini Türkçe ve İngilizcedeki “anlamsal farklılıklara” bağladı. Ara vermenin ateşkes anlamına geldiğini söyleyen ABD’li yetkili, “Anlaşma ortada.” dedi. Amerikalı yetkilinin verdiği bilgiye göre, ABD tarafı, Türk ve ABD heyetlerinin planlanandan uzun süren görüşmesinde anlaşmanın gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sözüyle anladı. Konuşmalar sırasında Erdoğan bir ara YPG’nin çekilmesinin ne kadar süreceğini sordu. ABD’li yetkili, heyetin bu soruyu anlaşmaya varılacağına dair bir sinyal olarak gördüğünü söyledi.





Amerikan heyeti Ankara’dan ayrıldıktan sonra Pence uçakta ABD Kongresi’nin etkili isimlerini aramaya başladı. Pence, Kongre’de aralarında Demokrat Partililerin de olduğu konuyla ilgili komitelerin başkanlarıyla görüştü. Türk ve Amerikalı heyetler arasındaki görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı 9 Ekim tarihli mektubun gündeme gelip gelmediği de ABD’li yetkililere soruldu. ABD’li üst düzey yetkili mektup konusunun konuşulmadığını aktardı.