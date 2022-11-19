ABD: Türkiye Suriye veya Irak'ta operasyon düzenleyebilir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Erbil Başkonsolosluğu, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde askeri harekat düzenleyebileceğine dair haberler nedeniyle ABD vatandaşlarına uyarı yayımladı.







Başkonsolosluğun internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde askeri harekat düzenleyebileceğine dair açık kaynaklı güvenilir haberleri takip etmektedir. ABD hükümeti, ABD vatandaşlarına bu bölgelerden uzak durmalarını şiddetle tavsiye etmeye devam etmektedir."





Yapılan bilgilendirmede alınabilecek önlemler şöyle belirtildi: "Sınır bölgelerinden kaçının. Beklenmedik bir şekilde büyük toplantıların veya protestoların yakınında bulunuyorsanız dikkatli olun. Düşük profilli olun. Güncellemeler için yerel medyayı takip edin. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın Irak için seyahat tavsiyesi, terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç karışıklık ve Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle 'Seviye 4: Seyahat Etmeyin' seviyesinde kalmaya devam etmektedir."