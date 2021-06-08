Samanyolu Haber /Dünya / ABD Türkiye için seyahat uyarısı seviyesini düşürdü /08 Haziran 2021 23:58

ABD Türkiye için seyahat uyarısı seviyesini düşürdü

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kararıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ve 'Seyahat Etmeyin' uyarısı yapılan 90 ülke için bu uyarının "Seyahatinizi gözden geçirin" olarak revize edildiği belirtildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülke için yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaptığı 'Seyahat Etmeyin' uyarısını bir basamak düşürerek "Seyahatinizi gözden geçirin" olarak revize etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen ay Covid-19 nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülke için 4'üncü seviyeye çıkardığı seyahat uyarısını, 3'üncü seviyeye indirdi.

ABD Dışişlerinin 23 Haziran'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Japonya'ya yönelik 4'üncü seviye seyahat uyarısını da 3'üncü seviyeye indirmesi dikkati çekti.
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